Războiul din Ucraina – ziua 368. Rusia a fost lovită de mai multe drone ucrainene. Putin le-a cerut spionilor să fie mai activi

Ziua de azi a fost marcată de dronele trase de ucraineni care au lovit mai multe obiective militare și civile din Rusia.

Una dintre dronele de atac a lovit depozitul de produse petroliere de la Tuapse. Canalele rusești de Telegram relatează că depozitul ar fi fost atacat de drone care au căzut în apropierea depozitului de petrol și au explodat.

#Ukraine: The Ukrainian 79th Air Assault Brigade took out a modernised Russian BMP-2M infantry fighting vehicle in the vicinity of Pobieda, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/DbSTKBeTic

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 28, 2023