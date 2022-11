Războiul din Ucraina, ziua 271. Primul supermarket s-a redeschis în Hersonul eliberat. Trupele ucrainene au respins atacuri ruse în Lugansk și Donețk. Video

Lupte grele s-au dus în mai multe localități din regiunea Lugansk și Donețk, apărate de forțele militare ucrainene. Armata Kievului a respins mai multe atacuri rusești în apropierea a șapte așezări și au lovit un post de comandă rusesc precum și un depozit de muniții din zonă, a informat Statul Major General din Ucraina.

Așezările în care au fost respinse atacurile au fost Bilohorivka în regiunea Lugansk și Spirne, Yakovlivka, Bakhmutske, Bakhmut, Opytne și Klishchiivka în regiunea Donețk.

De asemenea, în regiunea Lugansk, forțele rusești au înființat puncte de control suplimentare pentru a identifica și reține dezertorii. Anterior, sâmbătă, Statul Major General din Ucraina a anunțat că a observat un număr sporit de trupe rusești în Oblastul Lugansk, conform Kyiv Independent.

Pe de altă parte, Rusia a lovit patru comunități din Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei cu artilerie grea. Conform oficialilor ucraineni, au fost lansate peste 40 de proiectile de artilerie grea asupra zonelor rezidențiale. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, într-o postare pe canalul său de Telegram.

Însărcinatul ucrainean pentru drepturile omului a respins acuzaţiile Moscovei cu privire la o așa zisă execuție a unor prizonieri de război ruşi. Acesta a precizat că în incidentul filmat se poate observa că soldaţii ucraineni s-au apărat împotriva ruşilor care pretindeau că se predau, relatează agenția France Presse

Mediatorul Dmitro Lubîneţ a declarat că „extrasele video” prezentate de Moscova arată de fapt că soldaţii ruşi, „folosind predarea prefăcută”, „au comis o crimă de război deschizând focul asupra forţelor armate ucrainene”.

Soldaţii ruşi ucişi în acest incident „nu pot fi, prin urmare, consideraţi prizonieri de război”, a adăugat el pe Telegram.

Rusia a acuzat Ucraina că ar fi executat peste zece dintre soldaţii săi care au depus armele, denunţând o „crimă de război”. Moscova a prezentat mai multe înregistări video postate pe reţelele sociale.

În primul video, care pare să fi fost filmat de un soldat ucrainean, o duzină de presupuşi militari ruşi ies unul după altul dintr-un adăpost, cu mâinile în aer, şi se întind cu faţa la pământ, aminteşte AFP. Videoul se termină brusc când o ultimă siluetă întunecată iese din adăpost şi începe să tragă. Un alt video filmat cu drona arată o duzină de cadavre întinse în bălţi de sânge, dintre care unul pare să fi fost lovit în cap.

Evgheni Prigojin, fondatorul grupării de mercenari Wagner, a interpretat imaginile în care soldați ucraineni par să execute prizonieri ruși ca pe o încercare a americanilor de reaprinde conflictul din Ucraina. El a spus că rușii nu vor ceda acestui scenariu. Mai mult, Bucătarul lui Putin, cum este supranumit Prigojin, afirmă că prizonierii ucraineni se vor întoarce „vii și nevătămați” acasă.

Evgheni Prigojin a comentat pe rețeaua socială VKontakte presupusa execuție a unor prizonieri ruși de către soldații ucraineni.

„Repet încă o dată: există prieteni, există inamici și există trădători. Ucraina este inamicul de azi, iar cei care se predau inamicului, împiedicând întărirea și dezvoltarea Rusiei, sunt trădători. (…) Cu siguranță nu vom aplica măsuri punitive inamicului, iar prizonierii ucraineni se vor întoarce cu siguranță vii și nevătămați în țara lor, chiar dacă suntem provocați să procedăm altfel. Și chiar dacă prizonieri ruși mor, nu vom ceda provocărilor.

Separat, aș vrea să notez că ucrainenii nu ar ucide slavi în acest fel, mai ales că este nevoie de fiecare prizonier pentru un schimb, dar yankeii sunt 100% capabili de așa ceva. Eu cred că execuția prizonierilor ruși este o încercare a americanilor de a reaprinde conflictul din Ucraina. Nu vom ceda”, a scris Prigojin pe VKontakte.

Aproximativ 5 milioane de persoane și-au pierdut locurile de muncă din Ucraina în contextul invaziei declanșate de Rusia pe 24 februarie. Informația a fost prezentată de ministrul ucrainean adjunct al Economiei Tetyana Berezhna.

Potrivit Tetyanei Berezhna luptele au continuat în regiunile în care înainte 10 milioane de oameni aveau locuri de muncă. Iar aceștia au fost obligați să se refugieze în alte regiuni, pierzându-și locurile de muncă și locuințele.

Ea a spus că războiul, care a împins 7 milioane de oameni să plece din țară, a afectat „semnificativ” rata șomajului.

„Războiul distruge piața muncii din Ucraina”, a spus ea, potrivit The Kyiv Independent.

Locuitorii orașului Herson s-au înghesuiat în primiul supermarket care s-a redeschis după eliberarea de către armata ucraineană. Pe 9 noiembrie, Rusia a decis ca trupele sale din Herson să se retragă de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene.

Proprietarii magazinului au amenajat chiar și un stand pentru încărcarea telefoanelor mobile, având în vedere că mulți ucraineni n-au energie electrică.

În spațiul public au apărut mai multe imagini video cu ucrainenii care stau la cozi în supermarketul ATB, la casele de marcat, ca să-și reînnoiască proviziile. Alții și-au încărcat telefoanele mobile, dat fiind că infrastructura de electricitate din Ucraina a fost avariată de bombardamentele repetate ale armatei ruse.

De altfel, serviciul de telefonie mobilă din regiunea Herson a fost reluat, notează Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii, Yaroslav Yanushevych, a declarat că 52 de stații de bază și trei turnuri de comunicații mobile au fost restabilite în părțile eliberate. Yanushevych a adăugat că alimentarea cu gaz a fost restabilită pentru 6.300 de consumatori din 13 comunități. De asemenea, se pare că alimentarea cu apă a fost reluată în alte cinci comunități.

First ATB supermarket reopens in Kherson after 8 months of occupation.

Since the city is mostly without electricity, the store also opened a charging station. pic.twitter.com/60wUynZsAq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2022