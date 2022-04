Războiul din Ucraina. ONU poartă „discuții sincere” cu Rusia. Un pod din Odesa, aruncat în aer. China nu vrea să fie martoră la al Treilea Război Mondial. VIDEO/UPDATE

UPDATE 3: Rușii și-au arborat steagul în Vasilyevka, din regiunea Zaporozhye.

UPDATE 2: Un alt elicopter Rusian Ka-52 a fost distrus în regiunea Harkov.

UPDATE 1: Rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Odesa și au avariat un pod peste estuarul Nistrului. Presa ucraineană a relatat că podul din districtul Bilhorod-Dnistrovskyi spre Odesa a fost închis din cauza avariilor.

Consequences of a missile attack on the railway bridge across the Dniester estuary in the village of Zatoka, Odesa. pic.twitter.com/0Zc1qL4yJk

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 26, 2022