Războiul din Ucraina. Noi atacuri în Mariupol. Progresul inamicilor a fost îngreunat de ploi. Transnistria – trambulina spre Odesa și Vinnytsia? VIDEO/UPDATE

UPDATE 14: Oficialii ucraineni au vorbit despre riscul deschiderii unui nou front în conflictul cu Rusia – de-a lungul graniței cu Moldova, în sud-vest. O parte din regiunea de frontieră moldovenească este controlată de o administrație pro-rusă în ceea ce se numește Transnistria. Explozii inexplicabile acolo, la începutul acestei săptămâni, au determinat oficialii ucraineni să afirme că serviciile de securitate ale Rusiei plănuiesc provocări în Transnistria ca pretext pentru a deschide un nou front în război.

Mykhailo Podoliak, un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky, a declarat la televiziunea ucraineană: „Întotdeauna am considerat Transnistria ca fiind o trambulină de pe care ar putea exista unele riscuri pentru noi, pentru regiunile [Odesa și Vinnytsia]”.

„Există un anumit contingent [militar] de ruși, este undeva între 1.500-2.000 de persoane, dintre care doar 500-600 sunt ruși”, a spus Podoliak, precizând că majoritatea oamenilor din Transnistria s-au integrat în Moldova și în Europa.

„Prin urmare, pentru Transnistria, implicarea activă în conflictul din Ucraina va însemna practic izolarea totală și distrugerea enclavei”, a menționat Podoliak.

Podoliak a sugerat că, prin incidentele din această săptămână din Transnistria, Rusia încearcă să provoace Ucraina.

Roman Kostenko, un membru al parlamentului ucrainean din Odesa, a declarat că Transnistria nu reprezintă o amenințare strategică pentru Ucraina. „Ar putea fi o amenințare tactică, într-o anumită direcție, pentru a lega trupele noastre”, a declarat oficialul.

Kostenko a declarat că rușii mizează pe Transnistria ca pe „un alt front care i-ar putea sprijini direct atunci când atacă, de exemplu, Mykolayiv, Odesa dinspre mare, pentru că Mykolayiv blochează coridorul terestru”.

Apărările ucrainene din jurul orașului Mykolaiv au împiedicat forțele rusești să ajungă la Odesa pe uscat.

Extremul colț de sud-vest al Ucrainei este acum izolat de restul țării după ce un pod rutier și feroviar peste estuarul râului Nistru a fost lovit miercuri de o a doua rachetă de croazieră, după ce a fost lovit prima dată marți. Rusia nu a declarat că a efectuat atacul cu rachete.

Comandamentul militar de sud al Ucrainei a afirmat că submarinele rusești au continuat să amenințe cu atacuri cu rachete din Marea Neagră. „Forțele inamice pregătesc, de asemenea, provocări cu atacuri cu rachete asupra Transnistriei pentru a acuza Ucraina că atacă republica nerecunoscută”, a declarat acesta.

UPDATE 13: Oficialii occidentali spun că Rusia a continuat să își consolideze forțele în Donbas și în jurul acestuia și că înregistrează câștiguri minore. „Dar când se confruntă cu obiective militare reale, le este greu să învingă rezistența ucraineană fermă și suferă pierderi”, a declarat un oficial citat de BBC.

Ploile abundente împiedică, de asemenea, progresul rusesc. „Rușilor nu le place să lupte pe ploaie”, a declarat un oficial, adăugând că aceștia au o conștientizare tactică slabă și continuă să sufere de dificultăți logistice. Ei au capacitatea de a opera în afara drumurilor, dar oficialii spun că este surprinzător faptul că încă aleg să nu facă acest lucru.

Chiar și în locurile în care forțele ucrainene s-au trezit încercuite, aceștia au reușit să își realimenteze forțele „pentru o perioadă de timp surprinzătoare”, Mariupol fiind cel mai evident exemplu.

Oficialii au remarcat că, până și în locurile în care Rusia a luat teren, forțele ucrainene au dat dovadă de o capacitate „remarcabilă” de a contraataca – uneori făcând acest lucru atât de repede încât rușii sunt prinși pe picior greșit.

Forțele speciale ucrainene, care operează în spatele liniilor rusești, exploatează vulnerabilitatea liniilor lungi de aprovizionare, ceea ce ajută la câștigarea de timp pentru Ucraina.

UPDATE 12: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a abordat ceea ce el numește „șantajul energetic” al Rusiei împotriva Europei în discursul publicat online în seara zilei de miercuri.

El spune că întreruperea livrărilor de gaz către Polonia și Bulgaria arată că „nimeni din Europa nu poate spera să mențină o cooperare economică normală cu Rusia”.

Zelensky adaugă: „Rusia consideră nu numai gazul, ci și orice comerț ca fiind o armă. Așteaptă doar momentul în care poate folosi ba una, ba altă zonă comercială”.

El spune că Rusia „vede o Europă unită ca pe o țintă” și cu cât mai repede toată lumea de pe continent va fi de acord că nu poate depinde de Rusia pentru comerț, cu atât mai repede va exista stabilitate.

Președintele ucrainean a salutat, de asemenea, un acord cu UE de suspendare a taxelor și cotelor la exporturile ucrainene, afirmând că Rusia a vrut să creeze haos pe piețele globale – în special pentru alimente.

Exporturile ucrainene ar ajuta la stabilizarea piețelor și ar sprijini economia țării în timpul crizei, a spus el.

UPDATE 11: Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a denunțat decizia Rusiei de a întrerupe miercuri livrările de energie către Polonia și Bulgaria.

„Din nefericire, acesta este tipul de pas, tipul de aproape înarmare a livrărilor de energie, care a fost prezis”, a declarat secretarul de presă Jen Psaki reporterilor în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a adăugat că SUA a fost în contact cu liderii celor două țări în ultimele 24 de ore. De asemenea, Psaki a precizat că SUA „lucrează de ceva timp, de luni de zile, cu parteneri din întreaga lume pentru a diversifica livrările de gaze naturale către Europa”.

Ea a adăugat că schimbul de prizonieri de astăzi cu Rusia nu a fost un indiciu al unui progres diplomatic mai mare.

Eliberarea americanului Trevor Reed „nu schimbă abordarea noastră” față de războiul din Ucraina, a spus Psaki.

UPDATE 10: Comandantul brigăzii 36 de pușcași marini din Ucraina, blocată în Mariupol, a solicitat liderilor internaționali din domeniul diplomatic să efectueze o procedură de „extracție” a militarilor și civililor, asemănătoarea celei de la Dunkerque.

„De 62 de zile luptăm în încercuire totală. Acum, suntem localizați teritorial la uzina Azovstal. Ne îndeplinim sarcinile împreună cu unitățile Regimentului Azov și cu alte unități care au fost încercuite. (…)

În grupul nostru, există peste 600 de băieți răniți de diferite grade de gravitate. Ei au nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Nu există condiții adecvate, nu există medicamente, nu există personal care să îi ajute.

Există, de asemenea, răniți civili, pe care îi ajutăm cât de mult putem. Sute de civili, zeci de copii, multe persoane cu dizabilități și bătrâni sunt alături de noi”, a explicat comandantul brigăzii 36 de pușcași marini din Ucraina, Volynsky.

UPDATE 9: O lovitură militară rusă a provocat pagube „semnificative” la un spital regional din orașul Severodonețk din estul Ucrainei, arată o înregistrare video publicată de administrația regională din Luhansk.

Videoclipul începe cu scene ale unor ferestre aruncate în aer în scara unui spital. Pe măsură ce persoana care filmează urcă scările, se văd mai multe resturi și pagube, inclusiv o ușă smulsă din balamale.

După ce iese din casa scării, se vede o încâlceală de metal, gips-carton și resturi în afara unei camere de spital. Într-o cameră, ferestrele au fost aruncate în aer; în camera alăturată lipsește un perete întreg – există o gaură mare în clădire.

În josul unui hol, se văd mai multe moloz împrăștiate în jurul paturilor de spital.

Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale din Luhansk, a declarat că o femeie a fost ucisă în atacul militar. Informația nu a putut fi verificată în mod independent.

„Rușii știau că spitalul nu era liber și că existau pacienți cu diferite afecțiuni care erau tratați de medici”, a declarat Hayday. „Nici măcar asta nu i-a oprit. De fapt, ortacii au vrut să îi omoare pe răniți și pe cei care încercau să îi ajute pe acești localnici să supraviețuiască, pe medicii lor”.

Ucrainenii se referă frecvent la soldații ruși cu apelativul peiorativ „orci”, comparându-i cu armata antagonistă din cartea „Stăpânul inelelor” a lui J.R.R. Tolkien.

Hayday a declarat că au mai rămas doar două spitale funcționale în regiunea Luhansk: acesta din Severodonetsk și un altul în orașul vecin Lysychansk.

UPDATE 8: Elveția adoptă ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Noile măsuri includ un embargo asupra cărbunelui și sancțiuni financiare suplimentare, cu efect imediat. Conform noilor sancțiuni, întreprinderile sau cetățenii ruși nu vor mai putea înregistra trusturi în Elveția.

UPDATE 7: Serviciile de informații din Ucraina: Ocupanții ruși plănuiesc un turneu de presă propagandistic în Mariupol.

Turneul pentru jurnaliștii din presa „loială”, inclusiv cea occidentală, ar putea prezenta martori falși pentru a pune pe seama militarilor ucraineni uciderea civililor și bombardamentele din orașul asediat.

UPDATE 6: Atacul asupra clădirii Ministerului Securității de Stat din Tiraspol, de pe data de 25 aprilie.

"The First Pridnestrovian Channel" published a video of the attack on the building of the Ministry of State Security in #Tiraspol on April 25. pic.twitter.com/jKB5pgRJcK

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022