Războiul din Ucraina a fost prezis de Traian Băsescu încă din 2015: „Orice drum înseamnă intervenție militară”

În 2015, europarlamentarul Traian Băsescu, fost președinte al României, pentru două mandate, a prezis că va fi război între Rusia și Ucraina.

Încă de atunci se cunoștea faptul că Rusia este nemulțumită profund de faptul că Ucraina a adoptat un parcurs pro Uniunea Europeană și pro NATO.

”Semnalul pe care l-a dat Moscova a fost foarte clar: orice drum al Ucrainei spre Uniunea Europeană, înseamnă intervenție militară. Au nevoie strategic de acest tampon, între Federația Rusă și Uniunea Europeană și NATO”, a spus președintele Băsescu, la momentul respectiv, adică acum opt ani de zile.

Rusia controla și Republica Moldova

Referitor la situația tensionată din Republica Moldova, Băsescu era de părere că Rusia gestiona într-o oarecare măsură situația, prin trupele militare din Transnistria. Același lucru a fost încercat și în Ucraina, cu cele două republici artificiale Lugansk și Donetsk.

”Republica Moldova este demult pusă sub control prin războiul transnistrean. Republica Moldova are deja pe teritoriu trupe ale federației ruse. Acum, are și Ucraina trupe loiale federației ruse pe propriul teritoriu”, mai spunea Băsescu.

Un adversar al politicii expansioniste a Rusiei

În timpul mandatelor de președinte, Traian Băsescu s-a făcut remarcat ca un opozant al politicii expansioniste dusă de Rusia.

În 2011, fostul președinte al României, îi spunea unui parlamentar rus, că România nu anexează teritorii.

”România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor state”, a răspuns Traian Băsescu la întrebarea adresată de un parlamentar rus, membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care îi adresare o întrebare despre dorința României de a anexa Republica Moldova.

În 2005, prezent în SUA, în cadrul unei vizite oficiale, Traian Băsescu făcea o afirmație despre Rusia care tratează Marea Neagră, ca pe ”un lac rusesc”.

”S-a văzut cum vecinii noștri puternici de la Marea Neagră au generat conflicte care apoi au fost înghețate, tot prin intervenția lor. Eu nu fac afirmații de acum. Marea Neagra este tratată ca un lac rusesc de sute de ani. Nu v-ați dat seama până acum?”.