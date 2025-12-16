Războiul de la graniță schimbă prezentul și viitorul. Ce spune Raportul CSAT despre riscurile pentru România

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au analizat, în ședință comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2024. Documentul evidențiază deteriorarea accentuată a mediului de securitate regional și internațional, în special pe fondul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al intensificării amenințărilor hibride și cibernetice.

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, deputatul PSD Mihai Weber, printr-un comunicat oficial transmis după ședința comisiilor.

În cadrul dezbaterilor, parlamentarii au evaluat rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării în coordonarea strategică a sistemului național de apărare. Potrivit comunicatului, au fost analizate măsurile adoptate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a României pe Flancul Estic al NATO, precum și continuarea procesului de modernizare a Armatei României.

„În cadrul dezbaterilor, membrii comisiilor au evaluat rolul CSAT în coordonarea strategică a sistemului naţional de apărare, precum şi măsurile adoptate pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare a României pe Flancul Estic al NATO şi continuarea procesului de modernizare a Armatei României”, a transmis Mihai Weber.

Totodată, parlamentarii au subliniat importanța creșterii rezilienței naționale, a protejării infrastructurilor critice și a adaptării cadrului legislativ la noile tipuri de amenințări de securitate.

În urma analizării documentului, comisiile reunite au decis, cu votul majorității membrilor prezenți, adoptarea unui aviz comun favorabil asupra Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2024.

Decizia reflectă consensul parlamentar privind concluziile raportului și evaluarea riscurilor de securitate cu care se confruntă România în actualul context geopolitic.

Pe agenda ședinței s-a aflat și solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind aprobarea prealabilă a inițierii negocierilor pentru încheierea unui acord-cadru de prestări servicii pentru funcționarea Centrului European de Instruire F-16. Acordul ar urma să fie încheiat între MApN și compania Lockheed Martin, pentru o perioadă de 60 de luni.

Potrivit comunicatului transmis de Mihai Weber, valoarea estimată a acordului este de 612,4 milioane de dolari americani, fără TVA, ceea ce impune aprobarea prealabilă a Parlamentului, conform prevederilor OUG nr. 114/2011.

„Valoarea estimată a acordului este de 612,4 milioane USD, fără TVA, ceea ce impune, conform OUG nr. 114/2011, aprobarea prealabilă a Parlamentului”, a precizat președintele Comisiei pentru apărare.

Conform explicațiilor oferite de Mihai Weber, acordul are ca obiect instruirea personalului navigant, mentenanța aeronavelor F-16 și asigurarea suportului logistic integrat. Măsura este considerată necesară în perspectiva asumării de către România a responsabilității integrale pentru operarea Centrului European de Instruire F-16.

„Măsura este necesară în condiţiile în care, începând cu 1 ianuarie 2026, România va prelua responsabilitatea integrală pentru operarea EFTC, ca urmare a transferului celor 18 aeronave F-16, şi reprezintă o componentă esenţială pentru operaţionalizarea Forţelor Aeriene Române şi tranziţia către aeronavele F-35”, a subliniat Mihai Weber.

În comunicatul transmis, președintele Comisiei pentru apărare a reiterat faptul că întărirea capacităților de apărare și cooperarea cu aliații din NATO și Uniunea Europeană rămân priorități esențiale pentru securitatea națională.

„Consolidarea capacităţilor de apărare, cooperarea strânsă cu aliaţii noştri din NATO şi Uniunea Europeană, precum şi asigurarea continuităţii programelor strategice de înzestrare şi instruire rămân priorităţi esenţiale pentru securitatea naţională. Raportul CSAT confirmă că România se confruntă cu un mediu de securitate tot mai complex şi impredictibil”, a afirmat Mihai Weber.

Totodată, Parlamentul României, prin comisiile de specialitate, își reafirmă rolul de control democratic și sprijin legislativ în domeniul apărării și securității naționale, în concordanță cu angajamentele asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene.