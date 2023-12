Război în Ucraina, ziua 666. Rusia, acuzată că folosește gaze interzise pe front

Război în Ucraina, ziua 666. Soldații ucraineni care luptă în tranșee susțin că sunt atacați cu gazul CS, un gaz caustic și inflamabil. Pe măsură ce iarna se instalează Rusia presează apărarea ucraineană aflată în dificultate. Trupele ucrainene au povestit la CNN despre experiențele lor, raportând o creștere recentă a utilizării gazelor lacrimogene. Acestea sunt lansate de dronele rusești în tranșee.

Un medic militar a declarat că nouă incidente separate de folosire a acestei arme de către ruși au fost înregistrate recent în jurul orașului Orihiv. Medicul militar a relatat pentru CNN că un gaz caustic și inflamabil a fost aruncat din drone asupra tranșeelor ucrainene, provocând o victimă.

Folosirea unor astfel de gaze în teatre de război este interzisă de Convenția ONU privind Armele Chimice.

Ucraina are nevoie de un ajutor financiar de 37,3 miliarde de dolari pentru menţinerea stabilităţii financiare. Estimarea aparține Fondului Monetar Internaţional (FMI) și a fost dată publicității de Ministerul ucrainean de Finanţe, relatează agenţia EFE. Sosirea „la timp” a ajutorului financiar oferit de partenerii internaţionali este „vitală” pentru a menţine economia țării. Aceasta în vreme ce țara luptă contra agresorilor ruși, a subliniat ministrul ucrainean de finanţe, Serhii Marcenko.

Ucraina încheie anul 2023 într-o stare de incertitudine cu privire la ajutorul financiar promis de SUA şi UE. În SUA, un nou pachet de asistenţă financiară de 61,4 miliarde de dolari destinat Ucrainei este blocat de republicani. Aceștia cer, în schimbul aprobării lui, sporirea măsurilor împotriva migraţiei ilegale.

În acest timp, nici UE nu a reuşit să aprobe un nou ajutor financiar în valoare de 50 de miliarde de euro. Opoziția a venit din partea Ungariei, dar discuţiile vor continua pe 1 februarie.

Republica Moldova intenţionează să se retragă din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Termenul limită propus este finalul anului 2024. Anunțul a fost făcut de preşedinta Comisiei de politică externă a parlamentului de la Chişinău, Doina Gherman.

Republica Moldova şi-a diminuat implicarea în cadrul CSI de când Rusia a invadat Ucraina. Guvernul de la Chişinău a denunţat deja zeci de acorduri cu această organizaţie. Iar luna trecută Moldova a anunțat că nu-şi va mai plăti contribuţia în cadrul CSI.

Un depozit al Crucii Roșii din orașul Herson a fost distrus în urma unui bombardament rusesc. Anunțul a fost făcut de organizația internațională. În clădire erau depozitate ajutoare umanitare.

Anterior în cursul zilei, Serviciul de stat ucrainean pentru situații de urgență a anunțat că asupra orașului Herson a fost lansat un atac de amploare, care a avariat o „instalație de infrastructură critică”, o școală, un oficiu poștal și un depozit.

Last night, during shelling of #Kherson, the warehouse of the Kherson regional organization of the @RedCrossUkraine was destroyed. The fire, resulting from the direct impact, wiped out the #humanitarianAid stocks designated for the Kherson region’s residents stored. pic.twitter.com/8QVlFceskT

— Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) December 20, 2023