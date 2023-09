Război în Ucraina, ziua 562. Ucraina exportă cereale prin Croația

„Cerealele ucrainene au fost deja exportate prin porturile croate. Suntem recunoscători pentru această posibilitate. Deşi este o rută comercială de nişă, aceasta este deja populară. (…) Credem că această rută logistică va juca un rol important în comerţul bilateral dintre ţările noastre chiar şi după război”, a declarat prim-vicepremierul Iulia Svîrîdenko.

US intelligence believes that the APU has a „realistic possibility” (40-50%) of breaking through the remaining Russian defense lines in the south by the end of 2023, but it will be extremely difficult.

„If we were talking about this two weeks ago, I would have been a little… pic.twitter.com/YuDxhl3434

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 7, 2023