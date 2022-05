Război Ucraina. Bătălii dure pentru Insula Șerpilor. Cum au încercat ucrainienii să o recucerească. VIDEO

Dronele ucrainene Bayraktar TB-2 continuă să provoace daune grave forțelor armate ale Rusiei. Un videoclip care a devenit viral pe Twitter și pe alte platforme de socializare arată drone controlate prin satelit distrugând un elicopter Mi-8 din Rusia în timp ce descarcă soldați pe Insula Șerpilor. Insula crucială din punct de vedere strategic din Marea Neagră a fost ocupată de forțele ruse, dar în ultimele săptămâni, Ucraina și-a escaladat semnificativ campania aeriană de a nimici forțele inamice.

Imaginile dramatice alb-negru ale momentului în care elicopterul militar rusesc exploda au fost postate duminică de Ukraine Weapons Tracker pe Twitter. Vederea aeriană arată trupele rusești părăsind elicopterul, iar câteva secunde mai târziu, drona își aruncă muniția. Videoclipul arată apoi fum care iese din elicopter în timp ce drona navighează departe de Insula Șerpilor. Nu există o dată pe videoclip și nu este clar dacă au existat victime sau răniți în urma exploziei.

Filmarea a fost difuzată pe fondul unui raid îndrăzneț efectuat de avioane de luptă ucrainene asupra forțelor ruse care ocupă Insula Șerpilor. Raidul aerian al Su-27 a fost surprins și de camera montată pe cardan pe o dronă TB-2. Ei au distrus cel puțin trei sisteme de apărare aeriană pe insula de 110 acri, precum și bărci de patrulare.

