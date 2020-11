Tzancă Uraganu nu s-a ascuns și a povestit întreaga scenă într-un live pe contul lui de socializare. Tzancă a dezvăluit că a făcut plângere la poliție pentru că este ”un om al legii”.

„Am fost la bulangiul ăsta de G… am fost până acolo cu fata mea că au avut și ei o problemă, nu mai vreau să dau detalii. Și separat că a cerut bani de la mine și a vrut să-mi ia brățările, că este un fomist, a sărit la mine între 20 de inși care erau acolo. Când m-a văzut, singur, în altă parte, n-a mai sărit, n-a mai făcut nimic.

Să-i dau bani! Să știe toată lumea, să audă televiziunile, nu am de ce să mă feresc. Știe toată garda, știe… Pentru că eu sunt un om al legii, eu nu mă împotrivesc legii…”, a povestit Tzancă Uraganu.

Tzanca Uraganu, declarații explozive

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Tzanca Uraganu a anunțat, practic, și un război de amploare în lumea interlopă. ”După ce trece pandemia asta vreau eu cu frații mei să facem o petrecere… Asta e partea 1. Partea doi, vreau să spun și eu niște chestii, că ați auzit că am avut și eu o discuție… Că am fost bătut, că nu știu ce. Am fost la bu#$%giul ăsta de Gărdiță, care se dă în numele lui Gardian… Am fost până acolo, cu fata mea, au avut o problemă acolo și, separat că a vrut să ia bani de la mine și a vrut să îmi ia brățările, că este un fomist, a sărit la mine că erau 20 de inși și eu eram singur. Ca să îi dau bani…”, a povestit Tzanca Uraganu, în timp ce se filma pe el și pe amicii săi.

Tzanca Uraganu a povestit cum s-a întâmplat bătaia de la Roșiorii de Vede

Tzanca Uraganu a anunțat că cel care l-a deranjat va plăti scump, povestind că, în fapt, acesta nu este la primul incident pe care îl are cu manelistul și că, la fel cum s-a mai întâmplat, vor fi scoase din teci săbiile. La propriu, nu la figurat.

”Este tare în gură cu mine, am fost acolo singur, nu am fost pe scandal și ei erau mai mulți. Nu a fost ceartă cu toți, doar cu el și cu Diego… Să moară fata mea, domnul Gărdiță, dacă nu ai stat în genunchi, tu cu ceilați, numai săbii ai luat… Mă îngropi tu în bani, că ești proxenet? Faci bani din furăciuni și ai femei. Ai vrut să îmi iei banii, ai dat zvonul că m-ai bătut. Băieții ăștia sunt frații mei, am venit să facem o cumetrie. Dar am primit telefoane că am pățit ceva… Ai auzit? Nu vreau să vorbesc prea mult, dar mă tot întreba lumea. Atât am avut de spus, am spus de ăsta care știe să stea doar în genunchi… Și te-ai găsit tu să te iei de mine, bravo ție!”, a mai spus, amenințător, Tzanca Uraganu.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai controversați maneliști ai momentului și, de-a lungul timpului, a avut probleme cât se poate de serioase din cauza interlopilor cu care a interacționat, el fiind, la un moment dat chiar bătut la o petrecere de un membru al clanului Spoitoru. De atunci însă, manelistul s-a plasat sub protecția Cămătarilor care, pentru a-și asigura prestigiul, intervin în forță de câte ori are nevoie artistul. Evident, nu este tocmai gratuit, Tzanca Uraganu cântând, la fiecare petrecere, pentru protectorii săi, cu ”titlu gratuit”.