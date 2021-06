„Felul meu de a face campanie a fost întotdeuna îndreptat către membrii partidului. Am încercat întotdeauna să câştig încrederea prin respectul pe care l-am arătat, prin solicitudine, prin faptul că întotdeauna am fost deschis, am primit, am vorbit la telefon, am încercat să îmi ajut colegii şi din această cauză am o relaţie foarte bună cu membrii partidului şi apreciez că zecile sutele de membrii fără să aibă ceva de câştigat decât pe planul mândriei, întotdeauna ma încercat să fiu alături de ei”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.

Ludovic Orban a adăugat că delegaţii la congres au posibilitatea să nu voteze aşa cum decide organizaţia din care fac parte.

„Eu derulez o campanie care excede competiţiile şi rezultatul competiţiilor la nivel judeţean care va duce la o socoteală a filialelor. Vă mai spun un lucru, dacă o filială decide în Colegiul Director judeţean să sprijine un candidat, asta nu înseamnă că toţi delegaţii care reprezintă filiala respectivă vor vota candidatul respectiv. Aia e o opţiune dată de forul statutar, iar opţiunea e mai mult formală ca să permită candidatura pentru că un membru PNL poate candida la preşedinţia partidului doar dacă are sprijinul a minimun zece filiale judeţene din cele 48.

Şi din cauza asta, până la urmă, fiecare delegat care vine la congres are, probabil, o orientare din partea conducerii filialei, dar până la urmă fiecare judecă cu mintea lui, are propriul aparta de evaluare, are propriul discernământ şi până la urmă hotărăşte cu mintea lui ce e de făcut în PNL. Pentru mine, campania încetează în momentul în care se dă ultimul vot. E posibil să aşteaptă şi alţi candidaţi”, a declarat Orban.

Orban declară că el poate să asigure evoluţia în pas cu vremea

Liderul liberal a fost întrebat şi ce părere are despre noul suflu din PNL, el apreciind că acest suflu trebuie definit.

„Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiţi la primarii aleşi, dacă te uiţi la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiţi la grupurile parlamentare care au foarte mulţi tineri, eu chiar am adus un suflu noi. Acuma, sigur că să vorbeşti de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman şi aşa mai departe, ca să nu fac o listă chiar , să vorbeşti de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce însemană un suflu nou. Ştiţi, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mişc în sensul în care se mişcă societatea şi la fel au fost foarte mulţi dintre colaboratorii mei şi eu cred că aşa e normal, aşa e firesc, orice instituţie trebuie să se adapteze”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai declarat că el poate să asigure evoluţia în pas cu vremea, dar că nu poate pretinde că vrea un nou suflu în partid.

„Normal că există o… în fiecare organizaţie este o nevoie de organizare, de adaptare, de evoluţie în pas cu vremea, iar eu chiar pot să asigur această evoluţie în pas cu vremea, dar nu pretind că vreau un suflu nou. Eu mă bizui în egală măsură pe oameni cu experienţă. Evident că trebuie îmbinate experienţa cu înţelepciunea, cu curajul”, a declarat Orban, potrivit news.ro.

În 30 mai, premierul Florin Cîţu a afirmat că este nevoie de ”un suflu nou” în PNL, motiv pentru care a decis să candideze. Alături de el au fost, în momentul anunţului, 40 de lideri ai formaţiunii, între care Raluca Turcan, Emil Boc şi Alina Ghorghiu scrie news.ro.