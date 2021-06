Reamintim că Ludovic Orban, liderul PNL, a afirmat că, dacă vrei să vorbeşti de suflu nou în partid cu o echipă care o are pe Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Florin Roman, trebuie definit ce însemană un suflu nou.

Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiţi la primarii aleşi, dacă te uiţi la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiţi la grupurile parlamentare care au foarte mulţi tineri, eu chiar am adus un suflu noi.

Acuma, sigur că să vorbeşti de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman şi aşa mai departe, ca să nu fac o listă chiar , să vorbeşti de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce însemană un suflu nou.

Ştiţi, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mişc în sensul în care se mişcă societatea şi la fel au fost foarte mulţi dintre colaboratorii mei şi eu cred că aşa e normal, aşa e firesc, orice instituţie trebuie să se adapteze”, a declarat Orban.

”Unde îţi este echipa, Ludovic?”

Și deputatul Florin Roman a reacţionat, sâmbătă seară, după ce Ludovic Orban a afirmat că trebuie definit ”suflul nou” din PNL despre care vorbeşte Florin Cîţu, atâta timp cât acesta este susţinut de nume vechi din partid. ”Nimeni nu scapă de atacurile lui Orban”, a transmis Roman, precizând că aşa înţelege preşedintele PNL că se derulează ”festivalul democraţiei”.

”Vin din organizaţii puternice, cu rezultate pentru PNL. Care au câştigat alegeri, în timp ce Ludovic Orban, premier în funcţie la acea dată, cu sprijinul lui Nicuşor Dan, a reuşit “performanţă” unui loc trei la Bucureşţi! Acum, Ludovic Orban se plimbă singur prin ţara. Şi asta, pentru că nu i-a plăcut meritocraţia, ci mai degrabă slugărnicia. Unde îţi este echipa, Ludovic?

Ne vom vedea la fiecare conferinţa judeţeană şi acolo o să se audă adevărul! Nu cu manipulări, minciuni şi jigniri, cum din păcate îţi tratezi colegii care ţi-au adus victorii! Prin astfel de manifestări încalci toate principiile liberale pe care le invoci în spaţiul public”, a scris Roman pe pagina sa de Facebook.