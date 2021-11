Război pe o bucată de pâine. Dialogul care scindează Europa: Migranții se pregătesc să fie transportați la granița UE VIDEO

La granița dintre Polonia și Belarus situația este cu adevărat dezastruoasă. Autoritățile Organizației Internaționale pentru Migrație din Belarus au intervenit la locul unde forțele armate au distribuit mâncare migranților. Mii de oameni au așteptat cu sufletul la gură alimentele distribuite de ONU. Estimările autorităților poloneze indică un număr de aproximativ 3.000-4.000 de migranți prezenți la frontiera în cauză.

Europa l-a acuzat pe președintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko, în repetate rânduri de iresponsabilitate în contextul în care oficialul a încurajat valurile de migranți prin intermediul eliberării de vize, aceștia ajungând ulterior să ocupe granița Uniunii Europene.

Șefa biroului Organizației Internaționale pentru Migrație din Belarus (ONU), Mahim Orazmukhammedova, a intervenit la locul distribuirii ajutorului umanitar și a informat migranții în legătură cu opțiunile pe care le au în prezent, anume refugierea în Belarus sau întoarcerea în statul din care provin.

This is how food is handed out in a #migrant camp on the Belarusian-Polish border pic.twitter.com/7QEDMnZC2H

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2021