Război în Israel, ziua 66. Netanyahu cere teroriștilor Hamas să renunțe la luptă

„Va dura mai mult timp, războiul este încă în plină vigoare, dar acesta este începutul sfârșitului Hamas. Le spun teroriştilor din Hamas: s-a terminat. (…) Nu muri pentru [Yahya] Sinwar. Predați-vă – acum!”, a spus Benjamin Netanyahu.

BREAKING:

Hamas terrorists continued mass-surrendering during the night.

The IDF is steadily moving forward in Gaza.

There won’t be any ceasefire until Hamas is gone for good pic.twitter.com/zKPDT8cn6A

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2023