ONU vrea să dea răgaz teroriștilor palestinieni. Israel: O zi care va intra în istoria infamiei

Război în Israel. Adunarea Generală a ONU a votat, cu o mare majoritate pentru un „armistiţiu umanitar imediat” în Fâșia Gaza. Votul a venit în contextul extinderii operațiunilor terestre, ale armatei israeliene, împotriva teroriștilor Hamas.

Iar până în prezent, Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit să stabilească o linie de acțiune. Drept urmare, Adunarea Generală a preluat dosarul care a scos în evidență diviziunile, în special, în rândul occidentalilor. Rezoluţia a fost adoptată cu 120 de voturi pentru, în timp ce 45 de state s-au abţinut. Reprezentanții altor 14 țări – inclusiv Israelul şi Statele Unite – au votat împotrivă.

După vot, Hamas a cerut „punerea în aplicare imediat a acestei rezoluţii pentru a permite furnizarea de combustibil şi ajutor umanitar civililor”.

Acest război în Israel, declanșat pe 7 octombrie, de atacurile teroriste Hamas, datează de 22 de zile. Armata israeliană a reacționat ca ripostă după cel mai devastator atac asupra civililor evrei, din istoria de 75 de ani a Israelului.

România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, Germania şi Marea Britanie, se numără printre cele 45 de state care s-au abţinut de la vot. Ungaria, Austria, Cehia şi Croaţia au votat împotrivă, alături de Statele Unite.

Documentul a fost elaborat de țările arabe și, cu toate că nu are caracter obligatoriu, are greutate politică. Decizia ONU va influența situația la nivel internațional. Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care operațiunile de război în Israel iau amploare. IDF a anunțat că și-a intensificat acțiunile militare în Gaza, la nivel terestru.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023