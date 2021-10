”Încăierare” între Sorin Cîmpeanu şi DSP Ilfov. Decizia DSP l-a scos din sărite pe minstrul Educației. „Își depășește atribuțiile”

Ministrul Educaţiei a declarat că „DSP Ilfov își depășește atribuțiile legale, încalcă Hotărârea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) și tuturor unităților de invatamant din Ilfov”.

Ministrul Educației prezintă 6 argumente pentru care, în opinia sa, decizia DSP Ilfov este în afara atribuțiilor:

1. Sunt scoli in localități din mediul rural in care rata de infectare este mică (diferit fata de scolile din localitățile in care rata de infectare este foarte mare).

2. Sunt scoli foarte aglomerate in care se învață in 2-3 schimburi, cu un nr maxim de elevi in clasa si sunt scoli in care se învață intr-un singur schimb, cu un nr mic de elevi in clasa.

3. Sunt scoli in care nu este niciun caz de infectare in rândul elevilor si profesorilor si sunt scoli in care sunt zeci de cazuri de infectare.

4. NU exista cadru legal pentru trecere generalizată/nediferențiată in online la nivelul unui județ; decizia se ia analizând situația la nivelul fiecărei unități de invatamant.

5. DSP nu se poate substitui nici școlilor, nici ISJ, nici CJSU!

6. Nu avem cunoștința ca DSP sa fi făcut ancheta epidemiologica la nivelul fiecăreia dintre cele 270 de unități de invatamant din IF.

In concluzie, solicitarea DSP IF a fost făcută in afara cadrului legal, afectând procesul de monitorizare a desfășurării procesului de invatamant și perturbând funcționarea mecanismelor administrative de gestionare a situației in starea de alerta.Direcția de Sănătate Publică Ilfov urma să trimită o notificare de recomandare către toate școlile din județ prin care propune trecerea în sistem online. Potrivit surselor, autoritățile trimit adrese către instituțiile de învățământ, astfel încât până la finalul săptămânii să ajungă la trecerea școlilor în format online.

Recomandarea vizează doar școlile, nu și grădinițele și creșele

Propunerea a fost făcută în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de miercuri dimineața, în care a fost propusă și carantinarea județului, situație în care încă nu s-a luat o decizie, scrie edupedu.ro.

Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, a declarat la Digi24 că recomandarea a fost făcută pentru 14 zile, începând din 18 octombrie.

Mai precis, DSP Ilfov a trimis către toate școlile din județ o adresă oficială în care a recomandat ca orele să treacă în online. Potrivit celor de la DSP a fost o recomandare pe care ei au făcut-o în condițiile în care rata infectărilor continuă să crească accelerat. ISJ Ilfov a fost de acord.

În Ilfov, incidența a trecut de 15 la mia de locuitori. În unele localități, rata infectărilor a trecut de 20 la mie. Spre exemplu, în Corbeanca este de 21,75 la mie. În Domnești, o altă localitate cu incidență ridicată, aceasta e de 19,05 la mie.

În prezent, școlile pot decide singure dacă trec sau nu cu toate orele în online sau rămân deschise.

Ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, că în Ilfov 17 şcoli au făcut solicitări pentru suspendarea activităţii cu prezenţă fizică și că alte opt unităţi de învăţământ au activitatea suspendată cu avizul DSP.