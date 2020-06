În prim-plan apar fosta asistentă a emisiunii Acces direct, Emiliana „Emily” Burghelea, şi reporterul Radu Rotaru, care lucrează pentru acelaşi show.

Rotaru a reacţionat după ce Burghelea a dezvăluit la finalul emisiunii de luni că Vulpiţa este bătută de Viorel, iar cei de la Acces direct ascund asta.

Ulterior, Emily şi-a anunţat demisia, dar reporterul a avut o intervenţie pe Instagram şi a spus că de fapt aceasta a fost concediată.

Asistenta tv i-a răspuns chiar în cadrul transmisiunii în direct de pe Instagram, conform cancan.ro.

„Deși Radu Rotaru a ignorat prezența fostei asistente pe live-ul său, ceilalți internauți, în număr de peste 1.000, cereau cu insistență ca Radu să îi răspundă lui Emily la mesajele pe care le primea din partea ei”, arată sursa citată.

„Radu, tu poți mai mult. Radu, ai onoare. Spune acum tot ce știi. Încă mai este timp. O să îți pară rău.

Dacă nu spui acum adevărul, eu o să zic adevărul până la capăt. Radu, ai demnitate. Am demisionat?

I-am chemat la o petrecere (n.r. – pe Vulpița și Viorel), cu ce am greșit? Nu îți scriu ție demisia. O să te duci în cap, nici în al 12-lea ceas nu vrei să recunoști.

La revedere! Ți-am dat ultima șansă să spui adevărul”, i-a scris Emily Burghelea lui Radu Rotaru.

Referitor la acest scandal, amintim că în showbiz circulă şi o variantă conform căreia Emily Burghelea ar face de fapt jocurile concurenţei.

Este ştiut faptul că Acces direct a doborât record după record în materie de audienţe cu Vulpiţa şi Viorel, astfel că nu este exclus ca rivalii din media ai Antenei 1 să încerce sabotarea „proiectului Vulpiţa”.

În urmă cu doar câteva zile, reporterul de la Acces direct povestea că nimic din cele relatate de Burghelea nu este adevărat și că s-ar fi implicat dacă Vulpița era agresată de Viorel.

„Emily a fost dată afară. Și… da, se va spune mâine (n.r. – marţi, 16 iunie), în emisiune. Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva.

Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu.

Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu.

Vreți să avem altă asistentă la Acces Direct? Nu vreți să fie și un asistent, să se deschidă porțile pentru un asistent? Emily nu a avut demnitate față de noi.

Emily e prietenă… sau așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație, se transformă într-un înger păzitor.

Asta s-a întâmplat și în cazul ei, i-am zis și după emisiune, nu e nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat. Nu țin cu Emily.

Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată.

Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni.”

sursa: cancan.ro