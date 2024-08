International Război în Ucraina, ziua 915. Rusia avansează în Donețk, Ucraina în Kursk







Ministerul apărării din Rusia a declarat duminică că a trimis mai multă artilerie în regiunea Kursk, unde forțele ruse luptă cu mii de trupe ucrainene care au trecut granița rusă pe 6 august. „Au fost furnizate grupului și arme de artilerie și rachete suplimentare”, a spus ministerul într-o declarație privind livrările trupelor din regiunile de graniță ruse.

Le trebuie 50.000 de soldați pentru a-i respinge pe ucraineni

Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în regiunea Kursk, conform ISW (Institutul pentru Studiul Războiului). Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au recucerit Borki (la sud-est de Sudzha), dar un proeminent blogger afiliat la Kremlin a susținut că aceste rapoarte sunt neconfirmate. Frontelligence Insight a publicat imagini din satelit pe 24 august, care indică faptul că forțele ruse construiesc rapid linii defensive de fortificații la sud și sud-vest de Kurchatov (vest de orașul Kursk). Imaginile prin satelit capturate pe 14 și 18 august indică faptul că forțele ruse au început să consolideze o linie de tranșee lângă Dolgiy (la sud de Kurchatov) între 14 și 18 august.

The New York Times (NYT) a relatat pe 23 august că oficiali americani nespecificați evaluează că Rusia are nevoie probabil de 15 până la 20 de brigăzi – cel puțin 50.000 de soldați – pentru a împinge forțele ucrainene din regiunea Kursk. La rândul său, Wall Street Journal (WSJ) a scris pe 17 august că o sursă familiarizată cu operațiunea ucraineană din regiunea Kursk a declarat că forțele ruse au redistribuit aproximativ 5.000 de militari din zone nespecificate din Ucraina, în regiunea Kursk până pe 14 august și a evaluat că forțele ruse ar avea nevoie probabil peste 20.000 de militari instruiți corespunzător pentru a-și relua teritoriul ocupat de ucrainieni.

Rusia avansează în regiunea Donețk

Luptele au continuat la nord de orașul Harkiv, lângă Hlyboke și Lyptsi și la nord-est de orașul Harkiv în Vovchansk, pe 23 și 24 august, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie.

Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive pe linia Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 24 august, dar nu au făcut progrese confirmate.

Singurul loc unde forțele ruse au avansat recent, este în regiunea Donețk apropiere de Pokrovsk. Imaginile geolocalizate indică faptul că forțele ruse au avansat în estul Karlivka (la sud-est de Pokrovsk) și la nord-est de Mykolaivka (la sud-est de Pokrovsk). Imagini suplimentare geolocalizate publicate pe 24 august indică faptul că forțele ruse au avansat în periferia de sud-est a Novohrodivka (la sud-est de Pokrovsk).

Ucraina așteaptă să i se acorde permisiunea pentru a lovi Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că o „rachetă dronă” ucraineană nou dezvoltată, numită Palianytsia, va duce războiul înapoi în Rusia. Zelensky a vorbit într-o adresă video de Ziua Independenței, în care a spus, de asemenea, că Rusia vrea să „distrugă” Ucraina, dar războiul „s-a întors acasă”. El l-a numit pe rusul Vladimir Putin un „bătrân bolnav din Piața Roșie”.

Ucraina dorește permisiunea aliaților săi occidentali să folosească rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune pentru a distruge ținte în adâncul Rusiei, în convingerea că acest lucru ar putea forța Moscova să pună capăt luptei, a raportat The Guardian.

ISW evaluează că există cel puțin 250 de obiecte militare și paramilitare în Rusia în raza de acțiune a rachetelor ATACMS pe care Statele Unite le-au furnizat Ucrainei. În prezent, Statele Unite interzic forțelor ucrainene să folosească rachete ATACMS pentru a lovi ținte militare în Rusia și permit lovituri numai folosind HIMARS furnizat de SUA echipat cu GMLRS - permițând Ucrainei să lovească doar 20 din cele 250 de obiective care ar putea fi lovite de ATACMS.

Jurnalist Reuters dat dispărut după un bombardament rusesc

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai multe rachete și drone vizând părți din nordul și estul Ucrainei, a susținut duminică armata de la Kiev, adăugând că sistemele lor de apărare au distrus majoritatea obiectelor zburătoare inamice înainte ca acestea să-și poată atinge țintele. Atacurile au vizat regiunile Ucrainei Cernihiv, Sumi, Harkov și Donețk, au declarat Forțele Aeriene Ucrainene pe contul de Telegram.

Ucraina a anunţat duminică faptul că în atacul rusesc din noaptea de sâmbătă spre duminică a fost lovit un hotel din oraşul Kramatorsk, din estul ucrainean. În atac, doi jurnalişti de la Reuters au fost răniți, în timp ce un al treilea este dat dispărut. Vadym Filashkin, şeful guvernului regional Doneţk, a declarat că jurnaliştii sunt cetăţeni britanici, americani şi ucraineni şi că o operaţiune de căutare este în curs de desfăşurare.

La rândul său, agenția de presă Reuters a declarat că un membru al echipei sale din Kramatorsk a fost dat dispărut și alți doi au fost internați în spital după un bombardament rusesc asupra Hotelului Sapphire, unde se afla o echipă Reuters de șase persoane (ceilalți trei jurnaliști sunt în siguranță).

China protestează împotriva sancționării firmelor sale

Ministerul de Comerț al Chinei a declarat duminică că se opune ferm deciziei SUA de a adăuga mai multe entități chineze pe lista sa de control al exporturilor pentru probleme legate de Rusia și Ucraina. Vineri, SUA au adăugat 105 firme rusești și chineze pe o listă de restricții comerciale din cauza presupusului sprijin pe care l-au acordat armatei ruse.