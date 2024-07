Război în Ucraina ziua 884. Forțele ucrainene sunt pe cale să fortifice linia frontului din Herson

Război în Ucraina ziua 884. Armata ucraineană fortifică regiunea Herson, lucrările de construcții fiind încheiate în proporție de 97%. Anunțul a fost făcut de premierul Denis Șmîhal, de la Kiev.

Ucraina fortifică liniile de front din regiunea Herson, iar lucrările sunt finalizate aproape în totalitate. Declarația premierului Ucrainei vine după ce au apărut mai multe critici cu privire la progresul lent la construcția fortificațiilor. Criticile au devenit tot mai puternice după ce forțele ruse au pătruns în partea de nord a regiunii Harkov în luna mai.

Armata ucraineană a obligat forțele ruse să se retragă de pe malul vestic al fluviului Nipru, din Herson, la toamna anului 2022. Armata rusă continuă să ocupe malul estic al fluviului și să pregătească operațiuni ofensive. Lucrările de fortificare au costat aproape 50 de milioane de dolari.

Săptămâna trecută au apărut informații conform cărora trupele ucrainene ar fi fost forțate să se retragă din Krynky. Acesta a fost un cap de pod cheie de pe malul estic care a rezistat luni de zile.

Acuzațiile cu privire la progresul lent al lucrărilor de fortificații au apărut după ce trupele ruse au reluat ofensiva în regiunea Harkov. Mulți s-au întrebat cum au reușit forțele ruse să treacă atât de ușor în Ucraina.

Generalul Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, crede că Rusia nu-și va putea susține operațiunile ofensive pentru multă vreme. Capacitățile militare ale Moscovei sunt limitate, iar în mulre sectorare ale frontului atacurile nu pot fi susținute. El a acordat un interviu agenției de știri Ukrinform.

Comentariile generalului ucrainean vin după ce rușii au exercitat o presiune din ce în ce mai mare asupra frontului. Trupele rusești au încercat să străpungă apărarea Kievului, în apropiere de Pokrovsk. În același timp, trupele Moscovei au ocupat partea de est a orașului Ceasov Iar, notează The Kyiv Independent. Soldații ucraineni s-au retras din localitatea Krynky, de pe malul estic al fluviului Nipru, în regiunea Herson.

Pe de altă parte, trupele ucrainene au oprit ofensiva rusă în apropiere de Harkov. Aici, însă, ocupanții controlează mai multe localități.

Generalul Oleksandr Pivnenko crede că capacitățile ofensive ale Rusiei sunt limitate, iar pierderile sunt uriașe. Drept urmare, consideră generalul, într-o lună și jumătate, Rusia nu va mai putea susține atacuri pe mai multe direcții și va fi nevoită să treacă la apărare.

Generalul Oleksandr Pivnenko susține că Ucraina va trebuie să acorde atenție pregătirii propriilor rezerve și a armamentului. Kievul trebuie să-și planifice operațiunile militare cu un pas înaintea Rusiei pentru a face față altor acțiuni.

Forțele militare ruse din Ucraina numără aproximativ 520.000 de trupe. Vladimir Putin intenționează să le majoreze la 690.000 până la sfârșitul anului, potrivit comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, citat de The Guardian. Rusia deține o superioritate și în privința echipamentului, de 1:2 sau 1:3 în favoarea.

Sîrski a încercat să pună recentele eșecuri în context, descriind victoriile rusești drept tactice – câștiguri locale, iar nu o reușită operațională. Iar aceste câștiguri au avut costuri umane uriașe.

Rusia acuză Statele Unite că intenționează să construiască hub-uri logistice la Marea Neagră pentru ușura livrările de arme către Ucraina. Afirmația îi aparține consilierului prezidențial Nikolai Patruşev. Potrivit spuselor sale, Statele Unite intenţionează să stabilească hub-uri logistice în ţări de la Marea Neagră pentru a accelera furnizarea de arme către Ucraina. În aceste hub-uri vor fi desfășurate arme moderne cu rază lungă de acţiune.

Nikolai Patruşev a fost până în luna mai secretar al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse. El a mai afirmat că Rusia a zădărnicit planurile alianţei NATO conduse de SUA pentru a stabili o bază navală la Marea Azov prin anexarea peninsulei Crimeea în 2014.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut, din Hong Kong, măsuri împotriva celor care ocolesc sancțiunile impuse Rusiei. El a făcut aceste declarații în contextul în care mai multe firme chineze sunt acuzate că participă la efortul de război rus. Statele occidentale au propus o serie de măsuri împotriva entităților cu ajutorul cărora Moscova evită sancţiunile. Uniunea Europeană a sancţionat 19 companii chineze.

Dmitro Kuleba a cerut administraţiei din Hong Kong să ia măsuri pentru a împiedica Rusia şi firmele ruseşti să folosească acest oraș pentru a ocoli restricțiile. El a avertizat că manevrele Rusiei nu trebuie să strice reputaţia de economie liberală foarte dezvoltată a Hong Kong-ului.

Ministrul a arătat că sancțiunile anti-ruse „sunt necesare pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a purta războiul şi de a ucide oameni în Ucraina”.

