Război în Ucraina, ziua 465. Liderul Wagner acuză armata rusă că a minat ieșirea din Bahmut

Liderul Wagner, Evgheni Prigojin acuză unitățile de blocaj ale armatei ruse că au minat drumurile de retragere ale paramilitarilor din Bahmut.

”Din partea Forțelor Armate ucrainene, astăzi nu există provocări împotriva noastră, dar trebuie menționat că ne așteptau surprize din cealaltă parte. Am descoperit aproximativ o duzină de locuri în care au fost amplasate diverse dispozitive explozive, începând cu sute de mine antitanc și terminând cu tone de plastidă – încărcăturile explozive de la așa-zișii „Șerpii Muntelui”, a spus Prigojin.

#Ukraine: A Russian T-90M tank was destroyed by artillery fire of the Ukrainian 45th Artillery Brigade somewhere in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/tM7HmtTG3e

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 2, 2023