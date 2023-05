Război în Ucraina – ziua 448. Tunuri românești, donate Ucrainei. Un astfel de obuzier, în plină acțiune pe frontul de est

Armata ucraineană a primit un nou tip de obuzier de 152 mm – M1981 românesc, un derivat al modelului D-20 sovietic. Livrările acestor obuziere nu au fost anunțate anterior, dar recent Ucraina a primit și lansatoare de rachete de tipul APR-40, produs doar în România.

#Ukraine: The Ukrainian army received a new type of 152mm howitzer- 🇷🇴 Romanian M1981, a derivative of the Soviet D-20.

Deliveries of these howitzers were not announced previously, but recently Ukraine also received APR-40 MRLS in a configuration exclusive to Romania. pic.twitter.com/qpsRKyC5Ij

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 16, 2023