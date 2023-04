Război în Ucraina, ziua 416. Vladimir Putin a promulgat o lege care grăbește mobilizarea rușilor. Evgheni Prigojin propune încetarea războiului

Vladimir Putin a semnat vineri 14 aprilie, înainte de Paște, o lege care facilitează mobilizarea rușilor în armată. Textul legislativ a fost aprobat în două zile de către parlament, potrivit agențiilor rusești. Kremlinul se confruntă cu un deficit de militari care să facă față luptelor de pe frontul din Ucraina. Rusia are nevoie de militari, mai ales în condițiile în care Kievul pregătește o nouă contraofensivă.

Potrivit noii legi, un rezervist poate fi mobilizat și pe cale electronică, printr-un portal al serviciilor publice ruse, sau chiar și prin ordin predat unui terț. Până în prezent, convocările trebuiau predate personal.

Vladimir Putin a decretat în septembrie 2022 mobilizarea a 300.000 de rezervişti, însă operațiunea a fost haotică, iar mulți ruși au fugit din țară de frica războiului. Acum se pregătește o nouă mobilizare, deși Kremlinul neagă că doreşte să lanseze al doilea val de recrutare. Mulţi bărbați din Rusia sunt îngrijoraţi din cauza asta, în contextul în care armata ucraineană pregăteşte o contraofensivă majoră.

În cazul în care nu se supun ordinelor, poliţia are dreptul să îi vâneze pe cei refractari, iar pedepsele pe care le riscă sunt foarte grele. Administraţia financiară, universităţile şi alte organisme publice vor avea datoria de a furniza informaţiile personale ale mobilizaţilor pentru ca aceștia să fie prinși mai ușor.

Refuzul de a se prezenta la centrul de înrolare îi va priva pe ruşi de posibilitatea de a lucra ca antreprenor sau independent, de a primi împrumuturi sau de a dispune de locuinţa şi maşina lor. Aceste măsuri îi privesc, de asemenea, pe ruşii care au fugit din ţara lor şi lucrează de la distanţă, conform AFP.

