Război în Ucraina, ziua 382. Volodimir Zelenski l-a decorat pe soldatul executat de ruși. Un general francez prevestește dezintegrarea Rusiei lui Putin

Armata rusă a ajuns la pierderi de peste 1.000 de soldați și zeci de echipamente grele de luptă, pe frontul din estul Ucrainei. Pierderile sunt uriașe pentru Rusia, în condițiile în care ucrainenii rezistă asalturilor trupelor inamice, mai ales în orașul Bahmut.

O imagine care a devenit virală pe rețelele de socializare indică mai multe semne roșii pe o fotografie, care ar reprezenta mai miște zeci de soldați ruși uciși pe un teren viran, în bătălia pentru Bahmut.

„Când zăpada se va topi, mii de soldați ruși vor deveni pur și simplu puncte roșii statistice pe teritoriul ucrainean. Câte morți mai sunt necesare pentru a opri regele nebun al Kremlinului?”, se arată într-un comnetariu transmis de reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei, care însoțește fotografia.

Sâmbătă, purtătorul de cuvânt al grupării estice a Forțelor Armate ale Ucrainei, Serhiy Cherevaty, declara că forțele ruse au pierdut peste 500 de soldați într-o singură zi, la Bahmut. El arăta că au avut loc 53 de confruntări în zonă, dintre care 23 în interiorul orașului devastat.

Orașul Bahmut a devenit punctul cel mai fierbinte de pe frontul din estul Ucrainei, unde au loc cele mai dure lupte. Atât forțele ucrainene, cât și cele rusești înregistrează pierderi grele.

GeoConfirmed UKR. ❌”Human wave tactics, across open fields”❌ 1,3 Million views but wrong:

These are not bodies! (see proof).

This is also Ukrainian territory that wasn’t captured by Russia. 48.688554, 37.907810 Thanks to @auditor_ya Little thread.🧵 1/5 https://t.co/lADIRJ6nsB pic.twitter.com/CzUwzk4rgJ — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) March 12, 2023

Moscova susține că a lichidat 200 de militari ucraineni

În acest context, ministerul rus al Apărării a declarat că forţele sale desfăşoară operaţiuni militare în regiunea Donetsk, în estul Ucrainei. Oficialii de la Moscova au afirmat că au ucis peste 220 de militari ucraineni în ultimele 24 de ore, după cum relatează Reuters.

„În direcţia Doneţk, peste 220 de militari ucraineni, un vehicul de luptă de infanterie, 3 vehicule blindate de luptă, 7 vehicule, precum şi un obuzier D-30 au fost distruse în cursul zilei”, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Reprezentanții Reuters precizează că nu au reuşit să verifice în mod independent afirmaţiile. Ambele părţi susţin că au provocat pierderi semnificative ceilalte, iar cifrele exacte sunt greu de verificat.

Forţele ruseşti şi trupele grupului privat de mercenari Wagner au capturat teritoriu în partea de est a oraşului Bahmut şi la periferia din nord şi sud, dar nu au reuşit până acum să îl încercuiască complet.

Moscova spune că prin capturarea Bahmutului ar face o breşă în apărarea ucraineană şi ar fi un pas spre preluarea întregii regiuni industriale Donbas. Pe de altă parte, Ucraina susține că este important să ţină piept forţelor ruse, să le epuizeze şi să le provoace pierderi, pentru a câştiga timp până la organizarea unei contraofensive.

A new batch of foreign volunteer soldiers recently joined the International Legion. These are the guys that will soon go into battle against the Russian Army in Ukraine. Heroes all of them… pic.twitter.com/BSnGHRyoq2 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2023

Ucraina a recrutat 28.000 de mililitari voluntari

Un număr de 28.000 de luptători voluntari au depus cereri pentru a se alătura Gărzii de Asalt a Ucrainei. Aproape toate aceste unități au fost deja constituite, după cum relatează relatează Ukrinform.

„Am acceptat deja 28.000 de cereri din partea luptătorilor voluntari. Cererile au fost depuse prin intermediul centrelor de furnizare a serviciilor administrative și prin intermediul site-ului respectiv. Bineînțeles, nu toată lumea intră în aceste unități, deoarece procesul de selecție este destul de dur. Am început deja să instruim aproape toate unitățile în zonele de pregătire din țara noastră”, a declarat ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko.

El a precizat că instrucția noilor militari va dura atât timp cât va fi necesar pentru ca aceștia să fie pregătiți de luptă.

„Unitățile au fost în mare parte formate și astăzi recrutăm luptători voluntari suplimentari, astfel încât să avem o rezervă pentru viitor”, a adăugat Klimenko.

Anunțul privind constituire Gărzii de Asalt a fost făcut de ministrul ucrainean de interne la începutul lunii februarie.

„Ucraina se pregătește pentru un asalt până în Crimeea și la Marea Neagră, pentru a-i alunga pe ocupanți de pe teritoriul nostru. Ministerul Afacerilor Interne începe să formeze brigăzi de asalt ale Gărzii Naționale, ale Poliției Naționale și ale Serviciului de Stat de Pază a Frontierei, numite Garda de Asalt. Acestea sunt brigăzi de voluntari, oameni motivați care vor participa la eliberarea Luganskului, Donețkului și a Crimeei… Opt brigăzi împotriva unui singur inamic. Este timpul să luăm înapoi ceea ce este al nostru”, spunea Klimenko în urmă cu peste o lună.

Soldatul executat de ruși, decorat de Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a decorat ca „Erou al Ucrainei” pe soldatul Oleksandr Matsievskyi, ale cărui ultime cuvinte, înainte să fie executat de ruși, au fost „Glorie Ucrainei”. Oleksandr Matsievskyi s-a născut la Chișinău și avea 42 de ani, în momentul în care a fost ucis.

„I-am conferit lui Oleksandr Matsievskyi titlul de Erou al Ucrainei. Un războinic ucrainean. Un om care va fi cunoscut și amintit pentru totdeauna Pentru curajul său, pentru încrederea în Ucraina și pentru «Gloria Ucrainei!». Slavă eroului! Slavă eroilor! Glorie Ucrainei!”, a anunțat Volodimir Zelenski.

Potrivit Direcției Forței de Apărare Militară „Nord” a Forțele Armate ale Ucrainei, la 30 decembrie 2022, Matsievskyi, împreună cu patru camarazi, s-a angajat în luptă cu forțele rusești în apropiere de Soledar.

Întăririle nu au reușit să pătrundă până la poziția lor din cauza intensității luptelorâ, a precizat Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată. Oficialii ucraineni au precizat că nu se cunosc multe detalii despre această bătălie și nici cum a ajuns Matsievskyi prizonier de război. Camarazii săi de arme au fost fie uciși, fie au dispărut.

Oleksandr Matsievskyi s-a născut la 10 mai 1980 în Republica Moldova, unde mama sa, Paraskoviia Mykhailivna, a fost detașată. Ea lucra ca tehnolog la o fabrică de încălțăminte din Chișinău. Acolo, Oleksandr a absolvit mai târziu liceul și o facultate de inginerie electrică. Apoi, familia s-a întors la Nijin, în Ucraina. Înainte de război, Oleksandr Matsievskyi lucra ca electrician în Kiev, iar după invazie s-a oferit voluntar pentru apărarea teritorială a orașului Nijin din regiunea Cernihiv.

Ukrainian troops train on the Stryker AFV. The USA will supply 90 vehicles to Ukraine, 20 with mine rollers. Source: https://t.co/1HD37Br0NN#Ukraine #USA pic.twitter.com/7UFKOCfXTD — (((Tendar))) (@Tendar) March 12, 2023

Un fost general NATO laudă armata Ucrainei

Armata ucraineană este cea mai bună din Europa, la acest moment, susține generalului francez, Michel Yakovleff, fost comandant adjunct al forțelor NATO în Europa.

„Deodată s-a dovedit că armata rusă este o echipă despre care toată lumea credea că joacă în Liga Campionilor, dar este din liga a treia. În cel mai bun caz, va trece în liga a doua, dar nimic nu strălucește pentru ea în liga superioară. Armata ucraineană, după părerea mea, este cea mai bună armată din Europa de astăzi”, a declarat ofițerul NATO.

Michel Yakovleff a precizat că armata rusă are probleme care o vor împiedica să devină cu adevărat puternică, așa că nu va putea decât să se apere. În opinia sa, armatele private de mercenari nu fac decât să complice coordonarea unităților forțelor de invazie. Michel Yakovleff el crede că sfârșitul războiului are trei scenarii şi nu poate fi exclusă victoria Rusiei. Celelalte două scenarii au în vedere victoria incontestabilă a Ucrainei sau oprirea ambelor armate la acele frontiere pe care le-au putut cuceri sau elibera.

„Victoria Rusiei este încă posibilă. Pentru ca rușii să câștige pe câmpul de luptă, ei trebuie să demonstreze nivelul necesar de profesionalism militar: selecția țintelor de atac, logistică, coordonarea focului, calitatea echipamentului și interacțiunea trupelor. Dar nu au arătat-o încă. De asemenea, rușii au nevoie de greșelile operaționale și tactice ale ucrainenilor”, a precizat generalul Yakovleff.

Războiul ar putea duce la dezintegrarea Rusiei

Generalul numește războiul din Ucraina declanșatorul unor evenimente istorice care vor duce, în viitorul apropiat, la dezintegrarea Rusiei. Potrivit lui Yakovleff, Rusia s-a transformat într-o țară de lumea a treia și este pe calea dezindustrializării pentru a se transforma într-o țară de lumea a patra care trăiește din extracție și vânzare de materii prime.

Militarul francez compară Federația Rusă cu Libanul din 1973 și spune că țara are trei armate – Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și FSB, la care se adaugă companii militare private, armatele oligarhilor și ale lui Kadîrov. Acest lucru va duce inevitabil la evenimente sângeroase în interiorul Rusiei.

„Războiul cu Ucraina este un aperitiv, va urma meniul principal – prăbușirea Rusiei. Ucraina este doar declanșatorul unor evenimente istorice pe care le vom vedea mai târziu”, a conchis generalul.

Generalul Michel Yakovleff este șeful departamentului „Politica de Apărare” al Institutului pentru Studii Superioare de Apărare Națională (IHEDN). În 2009-2014, a lucrat la Comitetul militar de la sediul NATO din Bruxelles.