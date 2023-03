Război în Ucraina, ziua 382. Rusia suferă pierderi grele la Bahmut. Papa Francisc și-a propus să viziteze Kievul și Moscova

Armata ucraineană a anunțat că trupele rusești au înregistrat pierderi grele, în ultimele zile de război, pe fronturile din Ucraina. Peste 1.000 de soldați, 30 de tancuri și vehicule blindate, plus alte echipamente de război au fost distruse.

În doar 24 de ore, forțele ruse au pierdut peste 500 de soldați la Bahmut, a declarat Serhii Cherevati, purtătorul de cuvânt al grupării estice a Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Kyiv Independent. Pierderile includ 221 de morți și 314 răniți. El a precizat că au avut loc 53 de confruntări în zonă, dintre care 23 în interiorul orașului devastat. Purtătorul de cuvânt a adăugat că forțele rusești au bombardat frontul Bahmut de 157 de ori.

Orașul Bahmut a devenit centrul confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, pe frontul de est, iar luptele devin din ce în ce mai crâncene. Asaltul Rusiei asupra Bahmut se bazează în mare măsură pe compania de mercenari Wagner Group. Atât forțele ucrainene, cât și cele rusești înregistrează pierderi grele. Orașul a devenit o „zonă a morții”, foarte dificilă mercenarii ruși care fac eforturi să continue asaltul spre vest, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie în cea mai recentă actualizare a informațiilor.

Repelling the invaders from the hill 🇺🇦 pic.twitter.com/1XGz91e3Zv

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) March 9, 2023