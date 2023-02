Război în Ucraina, ziua 361. Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. NATO a respins solicitarea Kievului cu privire la livrarea de bombe cu fragmentație

Rusia a lansat sâmbătă 16 atacuri cu rachete asupra Ucrainei. Potrivit Satului Major al armatei ucrainene, în urma raidurilor aeriene mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite, o persoană a murit și mai mulți civili au fost răniți.

„Inamicul îşi concentrează principalele eforturi pe desfăşurarea de acţiuni ofensive în direcţiile Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka şi Shakhtarsk. Ca urmare, există pagube la clădirile rezidenţiale şi victime în rândul populaţiei civile”, se arată într-o postare pe Facebook a Statului Major al armatei ucrainene.

Armata rusă a capturat satul Grianikovka, din regiunea Harkov, în direcţia Kupiansk, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konaşenkov, relatează agenția Tass.

Rusia a lansat sâmbătă și patru rachete de croazieră din Marea Neagră împotriva Ucrainei, a declarat comandamentul forţelor aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei pe Telegram. „Pe 18 februarie, forţele de ocupaţie ruse au lansat patru rachete de croazieră de tip Kalibr împotriva Ucrainei din zona Mării Negre. Două rachete au fost interceptate de apărarea antiaeriană”, au anunțat autoritățile de la Kiev.

Miniştrii de Externe ai țărilor membre G7, reuniţi în marja conferinţei de securitate de la München, „au condamnat continuarea confiscării şi militarizării centralei nucleare Zaporojie de către Rusia şi au cerut retragerea imediată a forţelor şi personalului rus“, potrivit Agerpres.

The Russians shelled Kupyanskyi and Chuhuyivskyi districts of Kharkiv oblast. One man died, two more people were injured: a 57-year-old woman and a 53-year-old man. #RuWarCrimes_UW #ISAREdnannia

Source: Oleh Synehubov, the head of Kharkiv Regional Military Administration pic.twitter.com/XI6Tq0X6ta

