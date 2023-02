Război în Ucraina, ziua 358. Rusia suferă pierderi uriașe pe front. UE anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei

Guvernatorul regiunii Lugansk susține că rezistența trupelor ucrainene se menține în zonele de front pe care le controlează. Chiar dacă Rusia aruncă în luptă noi unități militare și echipament greu. Situație este dificilă însă apărătorii nu cedează. Declarația acestuia vine după ce ministerul rus al apărării a susținut că forțele sale au străpuns liniile inamicului, care s-a retras dezorganizat câțiva kilometri în spate.

Trupele rusești organizează atacuri constante asupra pozițiilor ucrainene din estul țării, iar situația este tensionată. Dar forțele Kievului rezistă și nu cedează în război, a declarat ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, potrivit Reuters.

„Este dificil pentru noi”, a scris ea pe aplicația de mesagerie Telegram, adăugând că unele unități rusești au suferit pierderi uriașe.

Ofensiva rusească continuă cu pierderi uriașe, fapt confirmat și de numărul mare de răniți transportați în spatele frontului pentru îngrijiri medicale. Un număr de 20 de camioane pline cu soldați ruși răniți au ajuns la spitalul din Starobilsk

Secția de chirurgie a unității medicale din orașul ocupat de Rusia, în regiunea Lugansk, a fost închisă pentru civili. Aici sunt internați sute de soldați ruși care au fost răiniți în luptele din ultimele zile. Informația a fost prezentată într-un raport al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Kyiv Independent.

