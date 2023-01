Război în Ucraina, ziua 337. Rusia intensifică luptele în regiunea Doneţk. După donațiile masive de tancuri Leopard, Kievul pune avioanele de vânătoare pe „lista de dorințe”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-o postare pe contul său de Telegram, că soluția pentru aprovizionarea cu tancuri, care vor fi oferite de aliații occidentali, se află acum în „viteză și volum”.

El a adăugat că este importantă și viteza de pregătire a forțelor ucrainene pentru a utiliza aceste echipamente. Zelenski a subliniat că după ce va fi formată „forța de tancuri”, „tirania nu se va mai ridica”.

Șeful statului a mulțumit încă o dată aliaților Kievului pentru că au mers mai departe cu decizia de a livra tancuri, subliniind că aceste acțiuni dovedesc că „libertatea devine tot mai puternică”, informează Baha.com.

„Lista de dorinţe” a Ucrainei în ceea ce priveşte armele furnizate de Occident include avioane de luptă, a declarat miercuri la CNN ministrul apărării Oleksii Reznikov, după ce SUA şi Germania au anunţat că vor trimite tancuri de luptă, răspunzând unei solicitări pe care Kievul o făcea de mult timp.

„Am trimis anul trecut o listă de dorinţe lui Moş Crăciun, iar avioanele de vânătoare au fost, de asemenea, incluse pe această listă de dorinţe”, a declarat Oleksii Reznikov.

El a precizat însă că prima prioritate a guvernului său o reprezintă sistemele de apărare aeriană, astfel încât să poată împiedica Rusia să efectueze atacuri aeriene şi cu rachete.

„Trebuie să ne închidem cerul, să ne apărăm cerul”, a spus Reznikov. „Aceasta este prioritatea numărul unu. După aceea, trebuie să obţinem mai multe vehicule înarmate, tancuri, sisteme de artilerie, UAV-uri (vehicule aeriene fără pilot) etc., etc. Avem oameni, dar avem nevoie de armament”, a punctat ministrul apărării din Ucraina.

Rusia, aflată în superioritate numerică, îşi intensifică luptele în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, a afirmat miercuri viceministrul ucrainean al apărării, Ganna Maliar, transmite AFP.

„Luptele se intensifică”, a indicat aceasta pe Telegram, menţionând zona din apropiere de Bahmut, pe care trupele Moscovei încearcă să-l cucerească de câteva luni, precum şi oraşul Vugledar, care avea 15.000 de locuitori înainte de război şi este situat în partea de sud-vest a liniei frontului din regiunea Doneţk.

„Acum, în Donbas, în faţa superiorităţii lor numerice şi în materie de arme, avantajul nostru constă în profesionalismul comandamentului militar şi curajul soldaţilor”, a adăugat Ganna Maliar, în mesajul transmis cu puţin timp după anunţul livrării de tancuri grele occidentale Kievului.AGERPRES/(AS – editor: Mihaela Toth, editor online: Andreea Preda)

A fost nevoie de timp, de amenințări și de multă jenă, dar în a 48-a săptămână de război, Germania s-a alăturat aliaților săi și a promis că va dona prețiosul său tanc de luptă Ucrainei pentru a lupta împotriva rușilor. Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat miercuri că Berlinul va trimite o companie – aproximativ 14 – de Leopards la Kiev și va permite altor țări care le dețin să facă același lucru.

La 14 ianuarie, Regatul Unit a rupt tabuul privind blindatele grele, declarând că va trimite o companie de tancuri Challenger 2 în Ucraina, informează Aljazeera.

Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a încurajat alți aliați să trimită ajutoare. Presiunea pentru tancuri a căzut asupra Germaniei, deoarece Leopardul este cel mai produs în masă tanc de luptă din Europa, cu aproximativ 2.000 de exemplare răspândite în 13 țări.

Dar Germania a refuzat fie să trimită propriile tancuri, fie să acorde licențe altora pentru a le reexporta pe ale lor – un pas legal necesar.

