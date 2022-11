Război în Ucraina, ziua 276. Vladimir Putin compară morții din război cu victimele accidentelor rutiere: „Toți vom părăsi această lume”

Mai multe lupte grele se duc pe fronturile din Ucraina, iar venirea iernii și scăderea temperaturilor nu pare să le reducă intensitatea. Potrivit Katerinei Stepanenko de la Institutul pentru Studierea Războiului, rușii reiau și își intensifică operațiunile ofensive la sud-vest de regiunea Donețk, folosind parașutiști retrași din jurul orașului Herson, din sud. De asemenea, ucrainenii au mutat mai multe forțe pentru a-și consolida linia de apărare.

Ucrainenii sunt hotărâți să continue luptele pentru a nu da Rusiei ocazia să se regrupeze și să-și refacă forțele. Ei vor să profite de impulsul din ultimele săptămâni dat de victoriile lor uimitoare în jurul Harkovului în nord-est și în Herson în sud. Deși se așteaptă ca ritmul luptelor să încetinească în regiunile din est Donețk și Lugansk, nu a existat nicio scădere, în ciuda rafalelor de zăpadă și a temperaturilor înghețate. Ministerul Apărării al Ucrainei a subliniat că planul este de a menține presiunea ridicată în timpul iernii.

„Cei care vorbesc acum despre o posibilă pauză a ostilităților din cauza temperaturilor înghețate din timpul iernii probabil că nu au făcut niciodată plajă în ianuarie, pe coasta de sud a Crimeii”, a scris pe Twitter, Ministerul Apărării al Ucrainei.

Planul rus este să-i demoralizeze pe civilii ucraineni, întrerupându-le electricitatea și încălzirea, în timp ce ucrainenii vor să lanseze raiduri de comando și să-și folosească artileria pe militari ruși prost echipați.

O iarnă rece, cu terenul înghețat, ar ajuta ambele părți la capitolul mobilitate, dar condițiile de îngheț ar afecta, probabil, trupele ruse și echipamentul lor deficitar. Experții militari sunt de acord că o iarnă dificilă îi va favoriza pe ucraineni care sunt mai bine echipate de Occident. Vremea de iarnă ar putea dăuna în mod disproporționat forțelor ruse prost echipate din Ucraina, se arată într-o analiză a Institutului de Studiu al Războiului (ISW).

Este drept că forțele din Rusia au început să primească jachete și căști de protecție de fabricație iraniană, dar este puțin probabil să se compare din punct de vedere calitativ cu cele trimise de aliații occidentali pentru armata ucraineană.

Ministerul britanic al Apărării a raportat recent că a trimis un lot 195.000 de truse de iarnă, iar altele urmează să vină. Alți aliați, furnizează uniforme, generatoare mobile de electricitate și corturi pentru 200.000 de soldați. Canada oferă Ucrainei o jumătate de milion de uniforme de iarnă.

În timpul unei întâlniri cu mamele soldaților ruși, dictatorul Vladimir Putin a comparat pierderile de vieți omenești din război, de pe fronturile din Ucraina, cu victimele accidentelor rutiere și ale alcoolismului. Vladimir Putin a avut o exprimare cinică, pe acest subiect, spunând că toată lumea va muri într-o zi, lucru inevitabil.

„În țara noastră, aproximativ 30.000 de oameni mor în accidente rutiere (pe an – n. red.). Aproximativ același număr mor și din cauza alcoolului”, a spus el.

După care a continuat spunând că toți suntem muritori și, drept urmare, la un moment dat vom părăsi această lume.

„Toți suntem muritori și într-o zi toți vom părăsi această lume. Este inevitabil”, a completat Vladimir Putin, cu cinism după cum relatează Kiyv Independent.

Presa de stat din Rusia a difuzat imagini înregistrate cu Vladimir Putin de la o întâlnire cu mamele soldaților ruși. În cadrul întâlnirii, el le-a transmis femeilor să nu creadă tot ce văd la televizor sau citesc pe internet acuzând fake-news-urile despre conflict. În înregistrare, dictatorul este văzut stând la o masă pe care se află ceai, prăjituri și boluri cu fructe de pădure proaspete, spunându-le mamelor soldaților că el și conducerea Rusiei înțeleg suferința celor care și-au pierdut băieții pe frontul din Ucraina.

Vladimir Putin s-a întâlnit vineri pentru prima oară cu mame ale militarilor trimişi în Ucraina, dar rudele celor mobilizaţi au afirmat că reuniunea a fost atent regizată, fără discuţii de fond.

De altfel, din înregistrările difuzate, presa independentă a recunoscut mai multe femei care fac parte din structurile poltice pro-Kremlin. Astfel, una dintre cele prezente ar fi o deputată a partidului Rusia Unită și directoare adjunctă la un centru sportiv din Moscova, Olga Beltseva. O altă interlocutoare a fost Iulia Belekhova, șefa Comitetului Executiv pentru Regiunea Moscova a mișcării pro-guvernamentale Frontul Popular All-Russian (ONF).

Jurnaliștii au mai identificat-o pe Nadezhda Uzunova, care a fost în 2019 consilier pe politică internă a șefului republicii Khakassia. În prezent ar fi responsabilă de „Frăția de luptă” Ust-Abakan pentru colectarea ajutorului umanitar pentru cei mobilizați. O altă persoană cunoscută a fost Irina Tas-ool, șefa departamentului pentru familie, tineret și sport din administrația districtului Kaa-Khem din republica rusească Tuva. Lângă Putin s-a aflat și regizoarea Olesia Șighina, care realizează filme patriotice ortodoxe. Iar în dreapta sa, cu capul acoperit de un batic negru a stat Zharadat Agueva, o reprezentantă a „aristocrației cecene”, mama a unor oficiali de securitate de rang înalt.

De asemenea, Dmitri, fondatorul site-ului War Translated, notează că una dintre „mame” a povestit despre moartea fiului său în războiul din Ucraina, în condițiile în care acesta ar fi murit încă din 2019.

