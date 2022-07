Război în Ucraina. Ziua 149. Acord pentru deblocarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră. Amenințări la adresa Moldovei

Rușii au reluat bombardamentele masive în zona de est a Ucrainie. La Harkov au fost rănite cel puțin 20 de persoane, după ce mai multe proiectile rusești au lovit una dintre cele mai populate zone ale orașului. Artileria rusă a lansat atacuri și asupra orașului Kramatorsk.

Pe de altă parte, reprezentanții companiei ucrainene Energoatom susțin că rușii au adus echipamente militare grele în centrala nucleară Zaporojie. Reprezentanții companiei vorbesc despre faptul că rușii ar fi adus cel puțin 14 piese de echipament militar greu cu muniție, arme și explozibili în centrală. Acestea au fost depozitate lângă instalațiile și depozitele de substanțe inflamabile.

„Ocupanții continuă să încalce cu cinism toate normele și cerințele privind siguranța” la centrala nucleară, a mai transmis compania.

Echipamentele ruseşti au fost depozitate în apropierea rezervorului principal de petrol, al cărui produs inflamabil serveşte la răcirea turbinei cu abur, în timp ce hidrogenul este folosit la răcirea generatorului, conform Energoatom.

Acord înte Rusia și Ucraina pentru reluarea exporturilor de cereale

În acest timp, Rusia şi Ucraina urmează să semneze un acord privind exportul de cereale, vineri, la Istanbul, conform președinției turce, citate de AFP. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi secretarul general al ONU Antonio Guterres urmează să particpe, alături de reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei la ceremonia de semnare a acordului, anunţă preşedinţia turcă.

Rusia şi Ucraina au purtat în ultimele zile discuţii sub medierea Turciei şi ONU pe acest subiect, încercând să deblocheze exporturile de cereale. Exporturile de cereale blocate în Ucraina din cauza invaziei ruse vor fi reluate din trei porturi de la Marea Neagră în caz de acord negociat între Kiev şi Moscova, a anunţat joi un membru al delegaţiei ucrainene.

„Exporturile vor avea loc din trei porturi, Odesa, Pivdeni şi Cernomorsk. Sperăm că pe viitor vom putea să extindem livrările şi în alte locuri”, le-a spus jurnaliştilor deputatul ucrainean Rustem Umerov.

Potrivit spuseloe sale, securitatea convoaielor va fi asigurată de un grup de supraveghere al ONU cu sediul la Istanbul iar navele ruseşti nu vor fi autorizate să pătrundă în apele ucrainene, dacă acest acord va fi confirmat.

Amenințări la adresa Moldovei din parlamentul rus

Un parlamentar rus susține că Republica Moldova ar putea fi transformată într-o a doua Ucraină cu concursul „patronilor” ei occidental. Încercările Chişinăului de a impune schimbarea formatului operaţiunii de menţinere a păcii în Transnistria vor conduce la destabilizare, a declarat Vladimir Djabarov, prim-vicepreşedintele Comisiei pentru Relaţii Internaţionale din Consiliul Federaţiei (camera superioară a parlamentului rus), citat de agenșia de presă TASS.

Rusia nu vede cu ochi bun apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și nici demararea negocierilor pentru aderarea acestui stat la blocul comunitar.

„Transformarea Republicii Moldova într-o a doua Ucraină, situaţie spre care o împing patronii ei occidentali, pomparea ei cu arme occidentale nu fac decât să agraveze problema şi îndepărtează perspectivele unei rezolvări paşnice a conflictului de pe Nistru”, a spus Djabarov.

El a amenințat că deschiderea unui al doilea front în Transnistria va duce la o catastrofă pentru întreg statul moldovean. Declarațiile sale belicoase sunt cel puțin ciudate, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău au pledat dintotdeauna pentru soluţionarea paşnică a conflictului de pe Nistru, potrivit Deschide.md.

Sancțiuni împotriva unor sirieni care recrutează mercenari pentru Rusia

Uniunea Europeană a anunţat că instituie sancţiuni împotriva a zece cetăţeni sirieni şi a două societăţi private de securitate pentru implicarea în recrutarea de mercenari sirieni şi palestinieni care să lupte împotriva Ucrainei, relatează AFP. Sancţiunile constau în îngheţare a activelor lor şi în interdicţia de intrare în ţările UE.

Proprietarul companiei aeriene siriene „Cham Wings”, Issam Shammout, sociat regimului lui Bashar al-Assad, se află printre cei înscrişi pe lista neagră a UE. Alături de el se află și colonelul Saleh al-Adbullah, acuzat că a recrutat militari din unitatea sa, brigada a 16-a din armata siriană, pentru a lupta în Ucraina.

UE l-a înscris pe lista neagră și pe comandantul-şef al Armatei pentru Eliberarea Palestinei, Muhammad al-Salti. Acesta este acuzat de „recrutarea de mercenari palestinieni trimişi în Libia şi în Ucraina. Sunt de asemenea vizate de sancţiuni două societăţi de protecţie siriene, „Sanad Protection and Security Services” şi „Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services”, legate de grupul de mercenari rusesc Wagner, precum şi cei patru manageri ai acestora.

Rusia și-a redus capacitate de spionaj în Europa

Șeful Serviciului de Informații Externe al Marii Britanii, MI6, Richard Moore, susține că Rusia nu mai are capacitatea de a spiona în Europa. Potrivit acestuia, numărul spionilor s-a redus simțitor după expulzarea a peste 400 de ofițeri de informații ruși din mai multe țări europene și arestarea mai multor spioni acoperiți care se dădeau drept civili, relatează CNN.

„Și considerăm că acest lucru le-a scăzut probabil la jumătate capacitatea de a-și face operațiunile de spionaj pentru Rusia în Europa”, a spus Moore.

O serie de „ilegali” – sau spioni ruși care operează sub acoperire adâncă și se dau drept civili obișnuiți – au fost, de asemenea, expuși și arestați în ultimele luni, a adăugat el.

Rusia nu mai are resurse pentru continuarea ofensivei

Armata Rusiei va lua o pauză operațională în Ucraina, în următoarele săptămâni, oferind Kievului o oportunitate esențială de a riposta în război, a declarat șeful spionajului Marii Britanii, Richard Moore, citat de The Guardian.

„Cred că sunt pe cale să rămână fără resurse. Evaluarea noastră este că rușilor le va fi din ce în ce mai dificil să furnizeze resursă umană în următoarele câteva săptămâni. Va trebui să facă o pauză într-un fel, iar asta le va oferi ucrainenilor oportunități de a riposta”, a declarat Richard Moore, șeful Serviciului Secret de Informații (SIS), cunoscut sub numele de MI6.