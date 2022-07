Război în Ucraina, ziua 148. Olena Zelenski cere mai multe arme în Congresul american. Forțele ruse rămân fără cale de retragere în Herson.

SUA și aliații săi s-au angajat să transfere peste 20 de sisteme de rachete HIMARS în Ucraina. Dintre acestea, 12 sunt deja în prima linie, iar 200 de militari ucraineni au fost instruiți cum să le folosească vehiculele. SUA urmează să furnizeze Ucrainei încă patru sisteme de lansare de rachete multiple HIMARS și muniție în cursul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de secretarul american al apărării, Lloyd Austin. Astfel Ucraina va avea 16 lansatoare HIMARS, din cele 100 pe care le-a cerut, iar SUA va furniza, de asemenea, două sisteme de apărare aeriană NASAM.

Șeful Statului Major al Statelor Unite, generalul Mark Milley, a precizat că armele vor fi livrate în termen de 48 de ore de la decizia lui Biden cu privire la aceasta și vor ajunge în prima linie după două săptămâni de antrenament al militarilor care le vor utiliza.

Pe de altă parte Wall Street Journal precizează că Ucraina are dificultăți în a transfera echipamentele militare occidentale în prima linie și în ale face să funcționeze în coordonare. Utilizarea armelor de producție diferită a devenit un „coșmar logistic” deoarece muniția, antrenamentul celor care utilizează acest armament, întreținerea și logistica diferă în funcție de tipul de armă.

Kremlinul ar putea folosi amenințarea nucleară din nou

Kremlinul ar putea folosi amenințarea cu armele nucleare pentru a împiedica o contraofensivă ucraineană în teritoriile pe care le-a ocupat în Donbas. Estimarea a fost făcută de Institutul pentru Studierea Războiului – ISW.

Conform acestei organizații, Rusia ar putea încerca să anexeze teritoriul ucrainean ocupat temporar, după care s-ar folosi de amenințarea nucleară, invocând capacitatea de a folosi arme nucleare pentru a apăra așa-numitul teritoriu rus.

ISW susține că se fac presiuni mari asupra Kremlinului pentru a declara război în Ucraina și pentru a declanșa mobilizarea generală.

Ucraina este pe cale să taie o cale de retragere a Rusiei din Herson

Trupele rusești din Herson ar putea fi lăsate fără o cale importantă de retragere după ce luptătorii ucraineni au lovit un important pod de peste Nipru, Antonovskiy. Anunțul a fost făcut, după cum relatează The New Voice of Ukraine, de Yuri Sokolevski, șeful adjunct al Consiliului Regional din Herson. El a avertizat că trupele ucrainene sunt deja pe drum.

„La cum stau lucrurile, orcii și simpatizanții lor din Herson ar putea fi tăiați de la rutele de aprovizionare și căile de retragere”, a afirmat oficialul ucrainean pe canalul său de Telegram.

Podul Antonovskiy reprezintă o vulnerabilitate pentru forțele armate ruse. Astfel, Sokolevski i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să evite podul Antonisvkyi, avariat de atacurile recente ale artileriei cu rază lungă efectuate de armata ucraineană.

În acest context, în evaluarea sa de miercuri, ministerul britanic al Apărării nota că, în ceea ce privește cursurile inferioare ale Niprului, ele „reprezintă o barieră naturală, calea navigabilă având în general o lățime de aproximativ 1000 de metri”.

„Controlul trecerilor peste Nipru va deveni probabil un factor cheie în rezultatul luptelor din regiune”, au precizat oficialii britanici, care au mai arătat că podul reprezintă o vulnerabilitate pentru forțele rusești.

Americanii sunt optimiști în legătură cu menținerea Donbasului

Șeful Statului Major al Statelor Unite, generalul Mark Milley, a declarat după o întâlnire virtuală a Grupului de contact pentru Ucraina, că regiunea Donbas nu a fost „încă pierdută”, relatează CNN.

„Concluzia este un cost foarte mare, câștigurile sunt foarte mici, există un război de uzură care are loc în Lugansk, regiunea Donbas”, a spus generalul Milley în timpul unei conferințe de presă la Pentagon.

El susține că Donbasul nu este pierdut de către ucraineni deoarece forțele militare ruse suferă pierderi foarte mari pentru fiecare bucățică de teren cucerită.

„Nu, încă nu este pierdut (Donbas – n. red.). Ucrainenii îi fac pe ruși să plătească pentru fiecare centimetru de teritoriu pe care îl câștigă”, a mai spus generalul.

Potrivit spuselor sale, avansurile forțelor ruse din regiunea Donbas se măsoară în sute de metri. El a declarat că, după campania de 90 de zile în care Moscova s-a concentrat pe cucerirea Donbasului, forțele ruse au câștigat „foarte, foarte puțin” teren. Cu toate acestea, generalul a subliniat că războiul este foarte intens.

„Este foarte intens, multă violență – zeci de mii de lovituri de artilerie la fiecare 24 de ore, multe victime de ambele părți, multe distrugeri de sate și așa mai departe”, a completat Milley.

Războiul a intrat într-o fază critică

Secretarul americani al Apărării, Lloyd Austin, a precizat că războiul dus de Rusia în Ucraina a intrat într-o fază critică. De aceea, susține, oficialul de la Pentagon, este nevoie ca Statele Unite și aliații europeni să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este „într-o fază critică”, așa că sprijinul Occidentului pentru Kiev este vital. Ministrul a spus că SUA vor oferi toată asistența „pentru ca Ucraina să aibă tehnologia, muniția și puterea de foc pentru a se apăra”.

Dmitri Kuleba face apel pentru noi ajutoare armate

Pe de altă parte, șeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut, miercuri, 20 iulie mai multe arme pentru țara sa şi sancţiuni împotriva Rusiei. Aceasta a fost replica pe care oficialul de la Kiev a dat-o omologului său Serghei Lavrov care a anunțat că Moscova intenționează să-și extindă ofensiva în Ucraina, relatează France Presse.

„Ruşii vor sânge, nu negocieri. Lansez un apel tuturor partenerilor să-şi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei şi să accelereze livrările de arme către Ucraina”, a transmis Kuleba printr-un mesaj postat pe Twitter.

El a reacţionat astfel la anunţul făcut Serghei Lavrov că Moscova nu s-ar mai concentra „doar” pe estul Ucrainei şi că negocierile dintre cele ouă ţări nu ar avea „nici un sens” în situaţia actuală.

„Mărturisirea ministrului rus de externe despre visul său de a cuceri mai multe teritorii ucrainene dovedeşte că Rusia respinge diplomaţia şi se concentrează asupra războiului şi terorii”, a afirmat ministrul ucrainean.

Prima doamnă a Ucrainei cere arme în faţa Congresului SUA

Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, aflată în vizită în SUA, a susținut un discurs în fața Congresului american, făcând apel la livrarea mai multor arme pentru țara sa. Ea a precizat că doar așa va reuși să lupte împotriva invaziei ruse, după cum relatează AFP.

„Suntem recunoscători prezenţei SUA alături de noi în acest război”, a afirmat Olena Zelenska, potrivit unei traduceri live a cuvintelor sale, „dar războiul nu s-a terminat”.

„Vă cer mai multe arme pentru a putea proteja casele fiecăruia şi dreptul de a prinde dimineaţa în viaţă în acele case. (…) Ajutaţi-ne şi vom repurta împreună o mare victorie!”, a mai spus ea.

Olena Zelenska şi-a ilustrat discursul cu o proiecţie de diapozitive şi fotografii ale unor copii care fuseseră ucişi sau răniţi de forţele ruse.