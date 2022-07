Război în Ucraina. Ziua 138. Vladimir Putin recrutează militari pe ascuns. Ucrainenii pot obține mai ușor cetățenia rusă

Experții în război sugerează că Rusia a început o „mobilizare ascunsă”. Fără a anunța oficial, Vladimir Putin încearcă să recruteze cât mai mulți soldați prin diverse mijloace. Unul dintre ele este postarea de anunțuri cu locuri de muncă, singura condiție fiind cunoștințele în manevrarea lansatorului de grenade.

„Rusia are o problemă cu recrutarea şi mobilizarea. Practic, este disperată să obţină mai mulţi oameni folosind orice mijloace posibile”, a declarat Kamil Galeev, un analist rus independent şi fost cercetător la Wilson Center din Washington, conform The New York Times.

Mii de astfel de anunțuri au fost postate pe site-urile globale, salariul promis fiind cu mult peste cel mediu în Rusia. Voluntarii sunt stimulați cu lefe cuprinse între 1.980 și 5.940 de euro, asta în timp ce contractele soldaților înainte de război erau în jur de 200 de euro pe lună.

Se anunță o întâlnire între Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan

Președintele Rusiei intenționează să se întâlnească cu omologul său turc într-un viitor apropiat. Decizia a venit în urma unei discuții dintre cei doi șefi de stat cu privire la exporturile de cereale din Ucraina, potrivit unui comunicat al Kremlinului, citat de The Guardian.

Recep Tayyip Erdoğan i-a sugerat lui Vladimir Putin că este timpul să acționeze cu privire la coridorul maritim pentru exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră. Cei doi președinți au purtat o conversație telefonică pe această temă, stabilind ca în viitorul apropiat să aibă loc și o întâlnire oficială.

„A continuat un schimb de opinii cu privire la situația din jurul Ucrainei, inclusiv în contextul coordonării eforturilor de asigurare a siguranței navigației în Marea Neagră și a exporturilor de cereale către piețele globale”, a precizat Kremlinul.

Ucrainenii pot obține extrem de ușor cetățenia rusă

Vladimir Putin a semnat luni un decret cu privire la facilitarea rapidă a accesului pentru obținerea cetățeniei ruse de către toți cetățenii Ucrainei. Această procedură nu este una nouă, în 2019 ea fiind valabilă doar pentru locuitorii din Donețk și Lugansk. În ultimele luni, alți peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de pro-ruși au primit pașaport rusesc.

Acțiunile liderului de la Kremlin nu sunt privite cu ochi buni de către oficialii de la Kiev, care „condamnă cu fermitate” decretul președintelui rus.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate decretul preşedintelui Federaţiei Ruse. Decizia constituie încă o încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, incompatibilă cu normele şi principiile dreptului internaţional”, se arată în comunicatul citat de lefigaro.fr.

Mărturii de pe câmpul de luptă. Războiul din Ucraina a provocat traume poporului

Inițial, voluntarii care s-au oferit să ajute armata ucraineană au primit sarcini relativ nepericuloase, în părți liniștite din vestul Ucrainei, neinvadate de ruși. Atacurile masive însă a dus la o pierdere însemnată a soldaților, ceea ce a determinat autoritățile să oblige voluntarii să meargă în zonele intens bombardate.

„S-a dus acolo pentru a ne proteja noi cei de aici. Dar este o tragedie pentru noi – e atât de dureros – că cei mai buni cetăţeni ai naţiunii urmează să moară în acest război”, spune Vira Datsko, 52, sora unui voluntar, Yurii Brukhal, electrician de profesie, care a fost ucis în luptele crâncene din est pe 10 iunie.

Chiar dacă în Ucraina este dată legea marțială, oficialii de la Kiev nu au impus înrolarea. Mulți cetățenii s-au oferit voluntari în cadrul Forțelor de Apărare Teritoriale. Cei mai mulți dintre ei sunt fără experiență, însă dornici să își apere patria de invazia rusă. Instruirea lor durează aproximativ două săptămâni, după care pleacă să lupte cu inamicul.

„Sunt oameni cu profesii paşnice, din teritorii paşnice”, spune colonelul Valeri Kurko, comandantul brigăzii a 103-a Apărării Teritoriale, din care a făcut parte Brukhal, explicând că majoritatea voluntarilor care s-au alăturat unităţii sale nu au servit niciodată în armată.

Război în Ucraina, ziua 138. Se fac apeluri la evacuarea teritoriilor ocupate de ruși

Herson şi Zaporojie sunt două teritorii ocupate de soldații ruși. Pentru a nu fi afectați de contraofensiva preconizată în curând, autoritățile din Ucraina îndeamnă locuitorii să se retragă din teritorii și să meargă în zone mai liniștite, aflate sub controlul ucrainenilor. Anunțul a fost făcut de către Irina Vereşciuk, vicepremier ucrainean.