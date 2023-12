Război în Ucraina, ziua 659. Ruşii atacă cu drone Shahed din mai multe direcții

Război în Ucraina, ziua 659. Dronele rusești împânzesc câmpul de luptă din Ucraina. Rușii lansează atacuri cu drone kamikaze asupra Ucrainei din mai multe direcții.

Ulterior, s-a raportat că rușii au lansat drone de atac din Marea Neagră spre districtul Bilhorod-Dnistrovskyi din regiunea Odesa. În jurul orei locale 20:00, Forțele Aeriene ucrainene au raportat un grup de drone Shahed care se îndreptau spre Odesa. Radiodifuzorul public ucrainean Suspilne au relatat ulterior explozii în Odesa.

Meet 🇺🇦 Backfire: a powerful drone that flies up to 35 km behind enemy’s positions and causes colossal losses. Main feature of UAV: powerful GPS antenna, resistant to Russian jamming. The drone is being prepared for serial production. Another tech supported by @BRAVE1ua. pic.twitter.com/5bY90Jk2sm

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) November 20, 2023