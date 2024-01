Război în Israel, ziua 96. Șase geniști IDF, uciși într-o explozie accidentală

Război în Israel, ziua 96. Șase geniști, rezerviști IDF au fost uciși într-o explozie accidentală în timp ce demolau un tunel Hamas. Incidentul a avut loc în timpul unui tur media condus de IDF. Jurnaliștii au fost martori la explozie.

Oficialii israelieni se pregătesc să extindă operațiunile militare în zona de sud a Fâșiei Gaza. Ministrul Apărării Yoav Gallant a subliniat că acțiunile din sectorul Khan Younes, în sudul Fâşiei Gaza, „se vor intensifica şi vor continua”. Spitalul Al Aqsa din Gaza a comunicat că a primit zeci de răniți din zona centrală a enclavei, după atacurile aeriene intense efectuate de IDF în timpul nopții.

Totodată, oficialul israelian insistă pe creşterea „presiunii asupra Iranului”, despre care spune că este „crucială”. O astfel de presiune „ar putea împiedica o escaladare regională” pe alte fronturi, a declara Yoav Gallant. Temerile privind o escaladare regională a ostilităţilor dintre Israel şi alţi inamici ai săi, susținuți de Iran au sporit în ultima vreme.

Oficialii ONU spun că luptele dintre IDF și Hamas nu trebuie să se extindă în sudul Fâșiei Gaza. Șefa Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), Gemma Connell, făcut aceste declarații la Rafah.

Linia de demarcaţie între Egipt şi Fâşia Gaza trece prin oraşul Rafah, iar înainte de conflictul început în 7 octombrie, aproximativ 280.000 de persoane trăiau în partea palestiniană a oraşului. În prezent, aproximativ 1,5 milioane de oameni se află acolo refugiați din cauza luptelor din enclava palestiniană.

Armata israeliană susține că se concentrează pe distrugerea structurilor Hamas din centrul şi sudul Fâşiei Gaza. Loviturile aeriene sunt aproape zilnice la Rafah, iar peste 130 de angajaţi ai ONU şi-au pierdut viaţa în confruntările militare.

