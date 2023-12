Război în Israel, ziua 72. Lupta se va întinde pe multe luni. ONU numește un coordonator umanitar în Gaza

Război în Israel, ziua 72. Armata israeliană au continuat să lovească țintele teroriste din Fâșia Gaza cu toate forțele din dotare. Au fost atacuri aeriene, de pe nave, dar și confruntpări terestre.

Declarația vine în contextul întîlnirii lui Ron Dermer, unul dintre apropiații premierului Benjamin Netanyahu, cu oficiali de la Casa Albă. Discuțiile au în vedere pregătirea următoarei faze a războiului din Gaza. În vreme ce Israelul dorește să forțeze eliminarea organizației teroriste Hamas, SUA solicită reducerea intensității luptelor și reducerea victimelor civile.

Șeful statului major al armatei israeliene, Herzi Halevi, a declarat că războiul Israelului împotriva Hamas în Fâşia Gaza „va mai dura multe luni”.

Watch the IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi in his statement: pic.twitter.com/iS9T0p02ip

Our top priority is returning all the hostages home.

O explozie a avut loc marţi, 26 decembrie, în apropierea ambasadei Israelului din New Delhi. Conform informațiilor oficiale, deflagrația nu a provocat victime din interiorul ambasadei, relatează AFP.

Teju Chitri, agent de securitate la un institut de limbi străine aflat în apropierea locului unde s-a produs explozia, a declarat pentru Press Trust of India (PTI) că a auzit explozia. El a precizat că atacul a avut loc într-un cartier foarte securizat unde se află clădiri guvernamentale şi sedii ale unor misiuni diplomatice străine.

New Delhi, India – Jihadis have made a failed terror attack on the Israeli embassy. The bomb exploded but thankfully, no injures have been reported 🇮🇳🇮🇱 pic.twitter.com/d0nME3G3Av

Război în Israel ziua 72. ONU a anunţat că a numit un ministru olandez în exerciţiu, Sigrid Kaag, în funcţia de coordonator al răspunsului umanitar şi de reconstrucţiei în Gaza. O rezoluție în acest sens a fost adoptată de consiliul de Securitate. Documentul are în vedere ajutorul ce trebuie livrat în teritoriul palestinian bombardat şi asediat de Israel, relatează AFP.

Sigrid Kaag va „facilita, coordona, controla şi verifica transporturile de ajutor umanitar către Gaza”.

El va avea, de asemenea, ca sarcină să „pună în aplicare un mecanism al Naţiunilor Unite pentru a accelera transporturile de ajutor umanitar către Gaza prin intermediul unor state care nu sunt părţi în conflict”. Precizările au fost făcute, într-un comunicat, de purtătorul de cuvânt al secretarului general Antonio Guterres.

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat noi atacuri împotriva navelor de transport maritim din Marea Roșie. Aceștia susțin că protestează, astfel, faţă de războiul Israelului în Gaza. Grupul yemenit a afirmat că a lansat o rachetă asupra unei nave în Marea Roşie şi un atac cu dronă către Israel, relatează AFP.

Rebelii au indicat într-un comunicat că „au lansat o operaţiune ţintită împotriva unei nave comerciale”, identificată MSC UNITED. De asemenea, au fost lansate drone împotriva unor ţinte militare în sudul Israelului. Armata israeliană a indicat că a interceptat „o ţintă aeriană ostilă” care se îndrepta către teritoriul său.

De la începutul războiului, din Gaza, rebelii houthi au intensificat atacurile în Marea Roşie împotriva unor nave civile. În ultimele săptămâni, mai multe rachete şi drone au fost doborâte de nave de război americane, franceze şi britanice care patrulau în zonă.

⚡️The moment the Egyptian air defense intercepted drones near the Egyptian Dahab Beach that were heading to the occupied city of Eilat.

Egyptians, as long as you don’t object to this; you are complicit in the genocide of Palestinians. pic.twitter.com/zP7fEw4dKw

— War Monitor (@WarMonitors) December 26, 2023