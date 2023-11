Război în Israel, ziua 48. SUA și Hamas anunţă că sunt aproape de un acord. Masacrul civililor, fără precedent

Război în Israel, ziua 48. În timp ce Israelul şi Hamas anunţă despre semnarea unui acord în timpul apropiat, ONU susţine că are loc un masacru fără precedent a civililor din Fâşia Gaza.

Acordul prevede eliberarea ostaticilor civili luaţi de Hamas în atacul din 7 octombrie. Eliberarea se va face în schimbul unei pauze în lupte, au declarat pentru CNN o sursă diplomatică şi o altă sursă familiară cu discuţiile.

Mişcările palestiniene ţin captivi cel puţin 240 de ostatici în Fâşia Gaza, iar şase dintre aceştia au dublă cetăţenie, israeliană şi română.

Numărul civililor ucişi în Gaza a fost „fără precedent şi fără egal” în comparaţie cu orice conflict din 2017 încoace, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, potrivit CNN.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a confirmat, marți, ”progrese” în negocierile privind eliberarea unui grup de ostatici din Fâșia Gaza. Guvernul se va reuni în cursul serii pentru analizarea și eventuala aprobare a proiectului de acord.

Turcia ajută palestinienii din Gaza

Guvernul turc urmăreşte să evacueze aproximativ 1.000 de civili din Gaza în Turcia în zilele următoare. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a spus acest lucru, comentând sosirea ieri în capitala Ankara a 110 locuitori ai Fâşiei, 61 de bolnavi de cancer şi 49 dintre familiile acestuia din urmă.

„Suntem în contact cu autorităţile egiptene şi israeliene pentru a continua evacuările prin trecerea Rafah. În momentul de faţă, discuţiile privesc 983 de persoane pe care vrem să le aducem în Turcia astăzi şi în următoarele zile. Majoritatea sunt persoane care au nevoie de tratament, dar sunt şi unii civili cu cetăţenie turcă”, a spus Fidan.

Şeful diplomaţiei turce a anunţat că de la atacul lansat de organizaţia palestiniană Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, 170 de civili au fost evacuaţi. Mulţi deţinând paşapoarte turceşti, potrivit Mediafax.

Război în Israel. Poet palestinian, arestat

Mosab Abu Toha, un poet palestinian premiat, a fost arestat de trupele israeliene. Nu este clar unde se află în acest moment.

Fratele său, Hamza Abu Toha, a scris pe X, conform căruia Mosab a fost oprit în timp ce urma ordinele de evacuare ale forţelor israeliene. El a adăugat că soţiei şi copiilor poetului li s-a permis să continue spre sud. În timp ce „armata mi-a arestat fratele”.

Cu articole scrise pentru presa occidentală, Mosab a povestit ororile trăite de civili în timpul războiului. A scris ultima dată despre X pe 15 noiembrie. Organizaţia literară şi de liberă exprimare Pen a spus că este îngrijorată de arestare. A cerut să ştie unde se află Abu Toha şi motivul arestării sale, notează Mediafax.

Ameninţări antisemite în Bavaria

Autorităţile germane au percheziţionat marţi locuinţele a 17 persoane din landul Bavaria. Acestea sunt acuzate că au răspândit discursuri de ură antisemită şi ameninţări online la adresa evreilor, relatează The Guardian.

În plus, ministrul german de interne a îndemnat grupurile musulmane din ţară să condamne explicit atacurile mortale comise de Hamas la 7 octombrie. Şi să îşi exprime solidaritatea cu Israelul, potrivit The Times of Israel.