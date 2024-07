International Război în Israel, ziua 282. Hamas susține că nu a fost ucis niciun lider al grupării







Război în Israel, ziua 282. Hamas a dezmințit printr-o declarație oficială știrea potrivit căreia liderul grupării lor ar fi fost ucis de armata israeliană în ultimul atentat din Fâșia Gaza.

Război în Israel, ziua 282. Hamas a calificat declarațiile israeliene drept „afirmații false”

Israelul a anunțat că a vizat doi „teroriști de rang înalt ai Hamas”, într-o lovitură de sâmbătă care a ucis 71 de persoane și a rănit 289. Un oficial israelian a confirmat pentru ABC News că cei doi bărbați vizați erau șeful militar al Hamas, Mohammed Deif, și un comandant al brigăzii Khan Younis, Rafa Salama.It has not yet been confirmed whether they were killed in the strike.

Locul lovit a fost o "zonă deschisă", a declarat un oficial israelian pentru ABC News. "Lovitura a fost efectuată într-o zonă împrejmuită condusă de Hamas" , într-un complex și nu într-o tabără de corturi, a declarat IDF. Dar locația era în zona umanitară.

Martorii descriu mai multe lovituri, iar înregistrările video verificate arată explozii și lovituri după ce primii respondenți au ajuns la fața locului.

Într-o declarație oficială, Hamas a calificat declarațiile israeliene drept "afirmații false" și a spus că acestea au fost menite să "acopere amploarea masacrului oribil".

„Avioanele de luptă, artileria și dronele ocupației au țintit puternic și continuu corturile celor strămutați cu diferite tipuri de arme, rezultând sute de martiri și răniți dintre civilii neînarmați", a declarat Hamas într-o declarație. "Afirmațiile ocupației cu privire la țintirea liderilor sunt false, aceasta nu este prima dată când ocupația pretinde că vizează liderii palestinieni, iar ulterior se dovedește că este o minciună".

Mediatorii continuă să facă presiuni pentru încetarea focului

Război în Israel, ziua 282. Ultima lovitură mortală are loc în timp ce mediatorii americani, egipteni și qatarioți continuă să facă presiuni pentru a reduce diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un acord propus pentru o încetare a focului în trei etape și un plan de eliberare a ostaticilor în Gaza. Posibila ucidere sau rănire a oricărui oficial de rang înalt al Hamas amenință să deraieze discuțiile în curs.

Propunerea susținută de SUA prevede o încetare a focului inițială cu o eliberare limitată a ostaticilor și retragerea trupelor israeliene din zonele populate din Gaza. În același timp, cele două părți vor negocia termenii celei de-a doua faze. Faza a doua ar trebui să aducă o eliberare completă a ostaticilor în schimbul unei încetări permanente a focului și al retragerii complete a Israelului din Gaza.

Israelul și-a lansat campania în Gaza după atacul din 7 octombrie, în care militanții au ucis aproximativ 1 200 de persoane și au răpit aproximativ 250 de persoane din sudul Israelului.

De atunci, ofensivele terestre și bombardamentele israeliene au ucis cel puțin 38 443 de persoane în Gaza și au rănit mai mult de 88 481, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu. Ministerul nu face distincție între combatanți și civili în numărătoarea sa. Mai mult de 80 % din cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza au fost alungați din casele lor, iar majoritatea sunt acum înghesuiți în tabere de corturi sordide, confruntându-se cu foametea generalizată.