Război în Israel ziua 232. Armata israeliană bombardează Rafah

Război în Israel ziua 232. Armata israeliană a bombardat orașul Rafah, din Fâșia Gaza, considerat ultimul bastion al teroriștilor Hamas. IDF a acționat în ciuda ordinului Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) de a înceta operaţiunile militare.

Sute de mii de civili palestinieni au fugit din orașul Rafah, aflat în sudul Fâșiei Gaza. În acest context, armata israeliană a lansat noi operațiuni împotriva teroriștilor Hamas, transmite France Presse.

Armata israeliană a bombardat orașul Rafah, din Fâșia Gaza, în război, în ciuda ordinului Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) de a înceta operaţiunile militare.

Bombardamentele au vizat, în special, Khan Yunis (sud), oraşul Gaza (nord) şi mai multe cartiere din estul şi centrul oraşului Rafah. Informația a fost prezentată de martori şi jurnalişti AFP. În decurs de mai multe ore, au fost înregistraţi cel puţin 46 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

La Rafah, armata israeliană a afirmat că a „eliminat o celulă teroristă care a deschis focul asupra trupelor sale”. IDF a anunţat că au fost ucişi combatanţi şi în „lupte corp la corp” vineri la Jabalia (nord).

ICJ TELLS THEM TO STOP KILLING IN RAFAH

Curtea Internațională de Justiție, cea mai înaltă instanţă a ONU a ordonat, vineri, Israelului să menţină deschis punctul de trecere Rafah. Acesta este esenţial pentru intrarea ajutorului umanitar. Punctul de frontieră a fost închis după lansarea operaţiunii sale terestre la începutul lunii mai.

Israelul s-a apărat spunând că „nu a efectuat şi nu va efectua operaţiuni militare în zona Rafah” care ar fi dus la distrugerea populației civile.

La 7 mai, armata sa a lansat operaţiuni terestre în Rafah. Oficialii de la Tel Aviv susțin că vor să salveze ostaticii şi să distrugă ultimele batalioane Hamas. Teroriștii care au preluat puterea în Fâşia Gaza în 2007, a salutat decizia CIJ. Curtea a ordonat, totodată, „eliberarea imediată” a ostaticilor, fără ca teroriștii să dea curs cererii.

ONU şi ONG-urile raportează în mod regulat o situaţie umanitară catastrofală în Fâşia Gaza. Reprezentanții organizațiilor atrag atenția asupra riscului ridicat de foamete. Potrivit ONU, operaţiunile terestre de la Rafah au forţat aproximativ 800.000 de persoane să fugă.

Patru ambarcaţiuni ale armatei americane folosite pentru debarcaderul temporar destinat ajutoarelor pentru Gaza au eşuat. Acest lucru s-a întâmplat din cauza „mării agitate”, a anunţat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

Centcom a precizat că niciun militar nu a fost rănit şi că „pontonul rămâne complet funcţional”. Acesta a adăugat că armata israeliană îi ajută pe americani să refloteze navele.

Săptămâna trecută, Statele Unite au finalizat pontonul, a cărui construcţie a fost anunţată în martie de preşedintele Joe Biden. Obiectivul este de a aduce ajutoare în Fâşia Gaza, devastată de şapte luni de război declanşat de atacul Hamas asupra Israelului la 7 octombrie.

U.S. Central Command personnel continue to team up with USAID and the UN to deliver aid to the people of Gaza via a temporary pier affixed to the beach.

Aid delivered by CENTCOM personnel from the sea to the beach transfer point:

• 1005 metric tons (2,214,543) total as of May… pic.twitter.com/vQWYMnlQrJ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 25, 2024