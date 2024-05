International Război în Israel, ziua 219. IDF cere evacuarea unor cartiere din Rafah. Hamas se joacă cu nervii israelienilor







Război în Israel, ziua 219. Armata israeliană insistă pe lângă locuitorii palestineni din Rafah să se îndrepte spre „zona umanitară extinsă”. Militarii se pregătesc să intesifice operațiunile militare din extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, la graniţa cu Egiptul.

Armata israeliană face noi apeluri la populația civilă din Rafah să părăsească zona. Operațiunea militară împotriva ultimului bastion Hamas este iminentă.

Război în Israel ziua 219

Israelul a cerut locuitorilor din Rafah să evacueze și să se îndrepte către „zona umanitară extinsă” din Al-Mawasi. În Rafah s-au refugiat peste un milion de persoane, dintre care aproximativ jumătate sunt copii. Iar în ciuda presiunilor din partea SUA, Israelul a declarat că îşi va continua asaltul asupra oraşului.

Lt. Col. Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru limba arabă, a publicat o listă a noilor zone care trebuie evacuate de civili.

În mai multe cartiere din oraș au fost răspândite pliante, în limba arabă în care locuitorii erau îndemnați să părăsească orașul.

The IDF just dropped leaflets over the Khalifah Bin Zayed School in Beit Lahia… Look at all the innocent children… This will be another massacre, this is absolutely sickening…🇵🇸💔 pic.twitter.com/VfuUzql4Kb — Pelham (@Resist_05) May 11, 2024

Tensiunile legate de ofensiva pregătită la Rafah l-au determinat pe Joe Biden să avertizeze că SUA vor înceta să mai furnizeze Israelului anumite arme. Cu toate acestea premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va continua operațiunile militare.

Israelul susține că Rafah este ultimul bastion Hamas din Gaza şi că este esenţial pentru obiectivul său de a distruge capacităţile grupului. Cu toate acestea, Hamas s-a regrupat în mod repetat, chiar şi în cele mai afectate zone din Gaza.

The situation in Rafah is terrifying. The army ordered the evacuation of eastern Rafah, then immediately began shelling the homes of civilians and the warehouses of international organizations and traders. Israel is burning your aids! pic.twitter.com/Wp6W1gB7zG — Ahmed El-Madhoun (@madhoun95) May 7, 2024

Palestinienii fug din Rafah

Armata israeliană estimează că circa 300.000 de palestinieni au părăsit localitatea, transmite dpa. Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) afirmă însă că numărul celor care au plecat este de numai 150.000.

Forţele armate israeliene intenţionează să îşi extindă operaţiunile militare în Rafah, iar ordinul vizează inclusiv două tabere de refugiaţi. Palestinienilor aflaţi acolo li se cere să se mute imediat în satul Al-Mawasi de pe coasta Mării Mediterane. Armata sugerează că va ataca poziţii ale grupării islamiste Hamas din apropierea frontierei cu Egiptul.

A new field hospital was established and began operating in the area of Deir al-Balah in central Gaza. This was done in coordination with @cogatonline to increase humanitarian aid efforts and ensure aid reaches the Gazan civilians that were relocated from eastern Rafah. The… pic.twitter.com/mIICqHdHqt — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2024

IDF a anunțat că a înființat un nou spital de campanie pentru civilii palestinieni, care a început să funcționeze în zona Deir al-Balah din centrul Gazei. Potrivit unui mesaj postat pe X scopul acestui spital este să asigure ajutor pentru civilii palestinieni relocați din estul Rafah.

Război în Israel ziua 219. Hamas se joacă cu nervii israelienilor

Hamas a difuzat sâmbătă o înregistrare video în care apare un ostatic israelian reţinut în Fâşia Gaza în atacul din 7 octombrie, relatează AFP. Videoclipul are o durată de circa zece secunde. În imagini apare un bărbat cu un ochi umflat şi o privire pierdută, care îşi rosteşte numele. El stă în faţa unui perete acoperit cu faianţă albă. Data înregistrării nu este precizată. Nadav Popplewell a fost răpit din kibbutzul Nirim din sudul Israelului.

Ulterior, Hamas a revenit cu un nou mesaj și a transmis că Nadav Popplewell ar fi murit din cauza rănilor căpătate într-un atac israelian din urmă cu o lună.

Armata israeliană nu a comentat imediat cu privire la înregistrarea video. Armata s-a referit la clipurile anterioare cu ostatici, difuzate de Hamas, ca fiind acțiuni de teroare psihologică. De asemenea, forțele israeliene au negat unele dintre acuzațiile anterioare ale Hamas, potrivit cărora ostaticii au fost uciși de tirurile israeliene.