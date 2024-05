Război în Israel, ziua 212. Israelul este dispus la un acord cu Hamas

Război în Israel, ziua 212. Israelul este dispus să-l elibereze pe Marwan Barghoutti într-un posibil acord cu Hamas. Mai exact, publicația saudită Asharq News relatează că Israelul este de acord să-l elibereze liderul palestinian întemnițat, Marwan Barghoutti, ca parte a unui acord cu Hamas.

Potrivit raportului, Israelul nu va obiecta la eliberarea lui Marwan Barghoutti, dar va insista ca el să fie eliberat în Fâșia Gaza și nu în Cisiordania.

Un înalt oficial israelian a spus că o delegație se va îndrepta către capitala Egiptului în cazul în care Hamas este de acord cu propunerea actuală a unui acord pentru ostatici, permițând negocierilor să avanseze. Deocamdată, șeful Mossad-ului, David Barnea, nu este de așteptat să se alăture delegației planificate, mai spune sursa menționată.

Protestele împotriva guvernului și în sprijinul unui acord de eliberare a ostaticilor sunt de așteptat să aibă loc în Israel sâmbătă seara, deoarece au apărut rapoarte despre un potențial acord cu Hamas.

Principala demonstrație, care solicită alegeri anticipate, va avea loc la Kaplan Junction din Tel Aviv, alături de o adunare organizată de Forumul Ostaticilor în piața Muzeului de Artă din Tel Aviv, cunoscută sub numele de Piața Ostaticilor.

Familiile ostaticilor vor organiza, de asemenea, un protest în fața Ministerului israelian al Apărării din Tel Aviv, în timp ce alte demonstrații sunt planificate în Cezareea, Haifa, Ierusalim și diferite locații din întreaga țară.

Departamentul de Stat al SUA a notificat Congresul cu privire la unitățile militare israeliene care au comis încălcări ale drepturilor omului. Mai exact, potrivit unui raport al Al-Monitor, oficialii spun că Departamentul de Stat al SUA a notificat Congresul despre patru unități militare israeliene care au fost supuse sancțiunilor din cauza încălcărilor grave ale drepturilor omului, dar care de atunci au fost remediate.

Aceștia sunt: Batalionul Shimshon al Brigăzii Kfir, Batalionul Shahar al Brigăzii de Căutare și Salvare, unitatea care aparține Poliției de Frontieră a armatei și filiala COGAT din Cisiordania. Batalionul Netzah Yehuda este în prezent în curs de revizuire pentru posibile sancțiuni.

