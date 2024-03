Război în Israel ziua 175. Autoritatea Palestiniană are un nou guvern

Război în Israel ziua 175. Preşedintele Autorităţii Palestiniene (AP) Mahmoud Abbas a desemnat un nou premier și a aprobat alcătuirea Guvernului. El vrea o reunificare a instituţiilor, o reconstrucţie a Fâşiei Gaza şi un coordonator el anclavei.

Mahmoud Abbas a semnat un decret prezidențiale prin care a desemnat premierul celui de-al 19-lea Guvern al Autorității Palestiniene. Mohammed Mustafa urmează să depună jurământul în faţa preşedintelui duminică, potrivit agenţiei oficiale palestiniene de presă Wafa.

Mahmoud Abbas a aprobat al 19-lea Guvern, condus de Mohammed Mustafa. Președintele palestinian dorește o reunificare a instituţiilor și o reconstrucţie a Fâşiei Gaza. De asemenea, Mahmoud Abbas dorește să nominalizeze un coordonator el anclavei. În acest sens, în noul guvern a fost cooptate trei femei şi şase palestinieni din enclavă. Între aceștia este inclusiv fostul primar din Gaza.

Această schimbare vine în contextul în care comunitatea internaţională exercită presiuni asupra preşedintelui să întreprindă reforme instituţionale. Se dorește o pregătire a perioadei postconflict în Fâşia Gaza.

Drept urmare, prioritatea viitorului guvern va fi să acţioneze cu scopul de a „reunifica instituţiile, inclusiv asumându-şi responsabilitatea (Fâşiei) Gaza”. Acest lucru a fost prezentat de noul premier, Mohammed Mustafa, într-o scrisoare adresată președintelui. El insistă asupra „reconstrucţiei” teritoriilor palestiniene. Totodată, anunță că urmează să numească un coordonator al enclavei.

Noul Guvern va fi alcătuit din 23 de miniştri, inclusiv trei femei şi şase persoane originare din Fâşia Gaza. Rolul său este să restabilească credibilitatea Autorităţii palestiniene, grav afectată de mai multe scandaluri de corupţie.

Preşedintele organizației internaţionale Medici fără Frontiere (MSF), Christos Christou, susține că nimic nu s-a schimbat de la adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU. Națiunile Unite au cerut încetarea focului în Fâşia Gaza, unde bombardamentele şi luptele dintre Israel şi Hamas continuă.

O primă rezoluţie a putut fi adoptată luni de Consiliul de Securitate al ONU prin care se cere o încetare imediată a focului pentru luna Ramadan.

El a vorbit despre încetarea imediată şi de durată a focului, oprirea atacurilor asupra instalaţiilor medicale şi personalului acestora şi „accesul nestingherit la ajutorul umanitar”. MSF „este extrem de îngrijorată” de ofensiva plănuită de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu asupra oraşului Rafah. Aici sunt refugiaţi aproximativ 1,5 milioane de locuitori din Gaza.

