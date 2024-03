Război în Israel, ziua 171. IDF asediază încă două spitale în Gaza. Germania îndeamnă la un compromis

Război în Israel, ziua 171. Forțele militare ale Israelului au declanșat mai multe operațiuni militare în spitale din Fâșia Gaza. IDF a anunțat că a capturat 480 de militanţi Hamas în confruntările de la principalul spital, Al Shifa.

Forţele israeliene au asediat alte două spitale din Gaza, a anunţat Semiluna Roşie palestiniană. IDF reclamă faptul că unitățile medicale sunt folosite de teroriștii Hamas ca baze de luptă. În acest sens a publica clipuri şi fotografii care probează acuzațiile.

Israelul a anunțat că a capturat 480 de militanţi Hamas în luptele pe care le-a dus la principalul spital din Gaza, Al Shifa, relatează Reuters. Oficialii israelieni susțin că spitalele din Fâșia Gaza sunt folosite ca baze de către teroriști. Pe de altă parte, Hamas şi personalul medical, aflat în subordinea organizației teroriste neagă acuzaţiile.

Semiluna Roşie palestiniană a declarat că unul dintre membrii personalului său a fost ucis. Acesta ar fi devenit victima unei confruntări în care au fost implicate tancurile israeliene. Vehiculele de luptă au intrat brusc în zonele din jurul spitalelor Al-Amal şi Nasser din oraşul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. În acest context au avut loc schimburi de focuri intense și bombardamente.

Armata israeliană a anunțat că forțele sale militare au început să opereze în jurul spitalului Al-Amal. Aceste acțiuni au fost demarate în urma unor „informaţii precise (...) care au indicat că teroriştii folosesc infrastructura civilă pentru activităţi teroriste în zonă”. Armata israeliană a indicat că a lansat o operaţiune în cartierul al-Amal pentru a „continua dezmembrarea infrastructurilor teroriste”.

In coordination with @cogatonline , we… pic.twitter.com/55ErhQVfBq

🔴As IDF forces operate in the Shifa Hospital, our soldiers have established a dedicated treatment area for the patients' safety—including infrastructure allowing advanced medical treatment and monitoring of patients by medical teams.

Forţele blindate israeliene au închis Spitalul Al-Amal şi au efectuat operaţiuni ample de demolare în apropiere. Semiluna Roşie a transmis un comunicat în care face referire la aceste operațiuni. Potrivit sursei citate, echipele medicale sunt în „pericol extrem”. Ocupanţii spitalului din al-Amal au fost îndemnaţi prin intermediul dronelor să iasă din clădire dezbrăcaţi, în timp ce armata a blocat ieşirea, potrivit Semilunii Roşii.

Semiluna Roşie a menţionat că forţele israeliene, IDF, au cerut evacuarea completă a personalului medical și a pacienților. De asemenea s-a solicitat evacuarea persoanelor strămutate din sediul Al-Amal. În zonă au fost lansate fumigene pentru a-i forţa pe oameni să plece, se arată în comunicare.

Ministerul Sănătăţii din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că zeci de pacienţi şi membri ai personalului medical au fost reţinuţi de forţele israeliene la Al Shifa. Zona se află sub control israelian de o săptămână.

Operational Update: Hamas terrorist funds found inside Shifa Hospital.

Along with the funds themselves were notes thanking the Hamas and Islamic Jihad terrorists for their “good work”.

Watch and see for yourselves: pic.twitter.com/ghABxEHapH

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024