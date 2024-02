Război în Israel, ziua 124. Cel puțin 32 dintre ostaticii luați de Hamas sunt morți

Război în Israel, ziua 124. Cel puţin 32 dintre ostaticii israelieni rămaşi în Gaza sunt morţi, din cei 136 deținuți de Hamas. Informația apare într-un raport al armatei israeliene, citat de The New York Times. Conform publicației, familiile celor decedați au fost informate de autorităţi despre moartea celor dragi.

De asemenea, din datele deținute autoritățile israeliene pun sub semnul înbtrebării soarta a altor 20 de persoane. Despre acestea nu există informații certe, ci doar zvonuri neconfirmate. Despre aceștia se crede că este posibil să fi murit în timpul captivităţii lor.

Circumstanţele morţii ostaticilor sunt neclare, autorităţile israeliene sugerând că multe dintre aceste decese au avut loc pe 7 octombrie, în timpul incursiunii teroriste. Totodată, este neclar dacă Hamas mai deţine corpurile tuturor celor 32 de persoane despre care se presupune că sunt moarte. Astfel, nu se știe dacă poate fi realizat un eventual schimb de prizonieri.

Iniţial, s-a crezut că Hamas a capturat peste 240 de ostatici, în octombrie anul trecut. Numărul celor despre care se crede că sunt deţinuţi în Gaza a fost ajustat constant.

🔴This is the Givati Brigade in action as they operated at the “Al-Qadsia” compound, 1 of the main bases where Hamas terrorists trained for October 7, with models simulating entrance gates of Israeli kibbutzim, military bases and IDF armored vehicles. The base also contained the… pic.twitter.com/ifEq2JPSKj — Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2024

Război în Israel, ziua 124. Acuzații la adresa IDF

Raportul vine în momentul unor dezvăluiri legate de incidente în care ar fi fost implicați soldați IDF. Armata israeliană (IDF) investighează mai multe zeci de cazuri în care soldaţii israelieni ar fi încălcat regulile de conduită ale IDF sau dreptul internaţional care guvernează conflictele. Este vorba despre incidente care au implicat victime civile sau distrugerea infrastructurii civile.

Informația conform căreia mulţi dintre ostatici ar putea fi de fapt morţi este de natură să atragă atenția asupra modului controversat în care guvernul Netanyahu a gestionat criza ostaticilor. Hamas a declarat în mai multe rânduri că ostaticii au murit în timpul loviturilor israeliene, afirmaţii care nu pot fi verificate în mod independent.

Aproape jumătate dintre ostaticii israelieni luați în captivitate au fost eliberați anul trecut, în timpul armistițiului. Acum, negocierile pentru un al doilea acord trenează de săptămâni întregi. În cadrul negocierilor pentru o a doua încetare a focului, femeile, bolnavii, copiii şi bătrânii captivi ar urma să fie eliberaţi în schimbul unor deţinuţi palestinieni. Rămăşiţele pământeşti ale celor decedaţi urmează să fie schimbate ulterior.

Antony Blinken, un nou turneu în Orientul Mijlociu

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, este în Qatar, într-un nou turneu de criză în Orientul Mijlociu. El încearcă să obţină o nouă încetare a focului şi „un sfârşit durabil” al războiului dintre Israel şi Hamas.

Vizita lui Blinken are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Egipt cu privire la intenţiile declarate ale Israelului. IDF a anunțat că va extinde luptele din Gaza la zonele din apropierea graniţei egiptene, care sunt pline de palestinieni strămutaţi.

Ministrul israelian al apărării a declarat că ofensiva israeliană va ajunge în cele din urmă în oraşul Rafah. Aici sunt mai mult de jumătate din cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza care s-au refugiat şi trăiesc în condiţii mizerabile. Observatorii umanitari ONU au declarat că ordinele de evacuare israeliene acoperă două treimi din teritoriul Fâşiei Gaza.

Blinken, care s-a întâlnit cu preşedintele egiptean, Abdel-Fatah el-Sisi, la Cairo, a declarat că palestinienii nu trebuie forţaţi să părăsească Gaza.

❗️Israeli ambassador Simona Halperin leaves Russian Foreign Ministry She stayed for about an hour and a half after being summoned to explain „unacceptable comments” she had made about Moscow siding with Hamas. pic.twitter.com/ACzm1kKFQq — War Reports (@cheguwera) February 6, 2024

Război în Israel, ziua 124. Rusia a convocat ambasadorul israelian

Rusia a informat-o pe ambasadoarea israeliană despre „reacţia negativă” la criticile aduse ministrului de Externe Serghei Lavrov şi politicii ruse în Orientul Mijlociu. Ambasadoarea a fost convocată la Ministerul de Externe, la o zi după ce autorităţile ruse au calificat drept „comentarii inacceptabile” un interviu dat de aceasta pentru ziarul Kommersant.

Ambasadoarea Israelului l-a criticat pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov pentru minimalizarea importanţei Holocaustului. De asemenea, a afirmat că Rusia este prea prietenoasă cu gruparea Hamas. Din toamna anului trecut, delegaţii Hamas au vizitat în două rânduri Moscova, fiind primite de emisarul rus pentru Orientul Mijlociu, viceministrul rus de externe Mihail Bogdanov.

În acest context, relaţiile dintre Israel şi Rusia s-au deteriorat după izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas. Rusia s-a apropiat mai mult de Iran, rivalul Israelului, după izbucnirea conflictului din Ucraina. În aceste condiții Vladimir Putin și-a reafirmat sprijinul pentru un stat palestinian şi a criticat acţiunea militară israeliană în Gaza.

Qatar’s Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani says Hamas has sent a „positive” response to a proposal to halt fighting in the Gaza Strip in exchange for the release of some Israeli hostages https://t.co/CbEt20eAmQ pic.twitter.com/YEGD4tM1I3 — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 6, 2024

Răspunsul Hamas la propunerea de armistițiu

Hamas a transmis Egiptului și Qatarului răspunsul său cu privire la acordul de încetare a focului propus pentru Gaza, potrivit Reuters. Conform documentului mișcarea a abordat propunerea „într-un spirit pozitiv”, care să pună capăt războiului și să asigure ajutor, adăpost și reconstrucție. Un nou acord ar implica eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza de teroriștii Hamas.

Secretarul de stat Antony Blinken a declarat că Washingtonul analizează răspunsul Hamas și va discuta cu oficialii israelieni. Surse apropiate discuțiilor au declarat că armistițiul va dura cel puțin 40 de zile, timp în care Hamas va elibera civilii pe care îi mai dețin. Ar urma alte etape, pentru a preda soldații și cadavrele ostaticilor, în schimbul eliberării palestinienilor încarcerați în Israel.

„Mai sunt încă multe de făcut, dar continuăm să credem că un acord este posibil și chiar esențial”, a declarat el la Doha.

Blinken a susținut o conferință de presă cu premierul și ministrul de externe din Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. După anunțul Hamas, șeicul Mohammed a declarat că a fost un „răspuns pozitiv”, dar a refuzat să ofere detalii. Hamas a declarat anterior că orice acord trebuie să ducă la încetarea definitivă a războiului. Israelul a declarat că nu va opri definitiv războiul până când Hamas nu va fi distrus.