Război în Israel, ziua 120. IDF își exinde operațiunile militare spre granița cu Egipt

Război în Israel, ziua 120. Armata israeliană se pregătește pentru extinderea operațiunilor împotriva Hamas spre granița sudică a Fâșiei Gaza. Oficialii IDF au transmis că vor să elimine Hamas și să desființeze „cuibul” terorist din orașul de la granița cu Egiptul.

Conform estimărilor, în acest oraș trăiesc peste 1,3 milioane de civili palestinieni. Este mai mult de jumătate din populaţia Fâşiei Gaza, de aproximativ 2,3 milioane de persoane.

Armata israeliană a ucis, într-un atac în Siria, un oficial militar din cadrul Gardienilor Revoluției din Iran. Conform agenției de presă SANA, avioane militare israeliene au efectuat atacuri asupra unor obiective de la periferia Damascului. Sistemele antiaeriene siriene au fost activate și au doborât unele dintre rachetele lansate de avioanele de vânătoare israeliene.

Potrivit unor surse iraniene, în atacuri a fost ucis Saeed A., un oficial din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC).

În ultimii ani, Israelul a efectuat constant bombardamente în Siria, vizând obiective militare iraniene sau transporturi destinate organizației Hezbollah.

După atacurile comise de islamiști palestinieni pe 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți în sudul Israelului, armata israeliană a intensificat atacurile în Siria, pentru a evita riposte la ofensiva din Fâșia Gaza.

Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a afirmat că Teheranul nu va tolera atacuri ale Statelor Unite și Israelului, asupra bazelor militare iraniene. El a avertizat cu privire la riscurile escaladării conflictelor în Orientul Mijlociu.

În patru luni de război, trupele IDF au pătruns adânc în Gaza, dar nu au ajuns până la capătul sudic al zonei de coastă. Pe măsură ce celula Hamas din orașul Khan Yunis se prăbuşeşte, israelienii se pregătesc de alte operațiuni. Yoav Galant, ministrul Apărării, a explicat acest lucru în timpul unei vizite la trupele din oraş.

Khan Yunis este considerat un bastion al Hamas, iar Galant a spus că operaţiunea de acolo va fi finalizată şi se va ajunge şi la Rafah. Scopul este de „a elimina orice terorist care încearcă să ne facă rău”.

Conducerea israeliană suspectează că există tuneluri care trec pe sub graniţa dintre Egipt şi Fâşia Gaza. Acestea sunt folosite pentru a introduce în Fâşie bunuri de contrabandă şi arme pentru Hamas. Punctul de trecere a frontierei Rafah este controlat de oficiali egipteni şi palestinieni, care sunt angajaţi de Hamas.

În urmă cu trei săptămâni, oficialii israelieni au informat Egiptul despre o operaţiune militară planificată de-a lungul frontierei cu Gaza, susține Wall Street Journal.

Armata israeliană a anunțat în urmă cu puțin timp că a finalizat o nouă operațiune menită să-i consolideze prezența în Khan Yunis. Trupele au lansat atacuri asupra unui număr de ținte și complexe teroriste în care se aflau puști AK-47, grenade, dispozitive explozive, echipamente militare și muniții.

Conform sursei citate, forțee de comando ale armatei au eliminat mai mulți teroriști și au capturat o clădire în care au descoperit explozibili, stocuri de arme și echipamente tactice.

Militarii IDF au efectuat operațiuni specifice pentru a consolida controlul operațional asupra zonei.

