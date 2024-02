Război în Israel, ziua 123. Soluția germană pentru pace stabilă în Orientul Mijlociu

Război în Israel, ziua 123. Germania propune soluție de pace cu două state în Orientul Mijlociu. Este punctul de vedere pe care cancelarul german Olaf Scholz l-a reamintit într-o discuție telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

El a făcut apel la „un rol central” pentru o „Autoritate Palestiniană reformată”, potrivit unui comunicat de presă al Cancelariei. Guvernul israelian refuză să discute despre o „soluție cu două state”. Iar acest lucru irită comunitatea internațională. Netanyahu și-a reafirmat în repetate rânduri opoziția față de „suveranitatea palestiniană”.

Diplomații occidentali încearcă să promoveze o soluție care ar permite israelienilor și palestinienilor să trăiască în două state separate și suverane. Este un proiect a cărui perspectivă a fost îndepărtată și mai mult de războiul din Gaza. Germania, la fel ca și Statele Unite, și-a manifestat sprijinul hotărât pentru Israel de la atacul din 7 octombrie 2023 al mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat că liderul mișcării palestiniene Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, este „pe fugă”. El a spus că acesta merge „din ascunzătoare în ascunzătoare”, în timp ce forțele israeliene continuă să bombardeze Khan Younès (sud), orașul său natal.

Oficialul israelian a declarat că Sinwar nu își comandă forțele, ci se ocupă de „supraviețuirea sa personală”.

