Război în Israel, ziua 122. Zeci de morți în decurs de două zile, în urma atacurilor aeriene din Gaza

Război în Israel, ziua 122. Cel puțin 14 persoane au murit, iar numeroase altele au suferit răni în urma celor trei raiduri aeriene efectuate de forțele israeliene contra teroriștilor palestinieni în zona centrală a Fâșiei Gaza, conform afirmațiilor unui medic de la Spitalul Martirilor Al-Aqsa.

Atacurile au vizat Moscheea Al-Shuhada din orașul Deir al-Balah. Imaginile captate la spital prezintă scene cu multiple cadavre ambalate în saci de plastic, iar în camera de urgență se observă numeroase persoane, inclusiv copii, care primesc tratament.

Informațiile din Deir al-Balah vin după ce atacuri aeriene au avut loc asupra orașului Rafah din sud, soldate cu moartea a cel puțin 17 persoane în densul cartier El-Geneina sâmbătă, conform afirmațiilor Dr. Marwan Al-Homss, directorul Spitalului Abu Youssuf Al-Najjar, potrivit CNN.

Hossein Amir-Abdollahian, Ministrul de Externe al Iranului, și-a reiterat opoziția față de atacurile conduse de SUA împotriva grupului Houthi, exprimându-și dezaprobarea la o zi după ce SUA și Regatul Unit au efectuat lovituri asupra unor ținte în Yemen.

Amir-Abdollahian a transmis că a comunicat poziția sa omologului său britanic, David Cameron, menționând că războiul nu reprezintă o soluție. Cei doi diplomați s-au întâlnit la Davos, Elveția, luna trecută.

„Nu [vă] testați mânia regiunii”, a scris Amir-Abdollahian într-o postare pe X.

„Considerăm securitatea Irakului, Siriei, Yemenului și a Palestinei (Fâșia Gaza și Cisiordania) ca fiind securitatea regiunii”, a completat el.

