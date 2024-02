Război în Israel, ziua 119. Hamas dă primele semne că ar dori un nou armistițiu

Război în Israel, ziua 119. Președintele american Joe Biden a semnat un decret în baza căruia Statele Unite vor impune sancţiuni mai multor „colonişti extremişti”. Aceștia sunt acuzați că au comis violenţe împotriva palestinienilor în Cisiordania ocupată. În această zonă, s-a constatat o escaladare a violențelor după izbucnirea războiului din Gaza.

Sancțiunile impuse prin decret al preşedintelui Joe Biden vizează pedepse financiare pentru israelienii acuzați de atacuri sau „acte de terorism”. Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului. Cu toate acestea oficialii americani au condamnat violenţele unor colonişti evrei împotriva palestinienilor în Cisiordania ocupată. SUA au îndemnat autorităţile israeliene să acţioneze pentru a opri violențele și să-i aducă pe autori în justiţie.

Noile sancţiuni americane vizează – într-o primă etapă – patru persoane. Acestora li s-a interzis sejurul în Statele Unite şi li se blochează eventuale active în America. La începutul lui decembrie, Statele Unite au anunţat restricţii în emiterea de vize unor colonişti israelieni extremişti. De această dată este vorba despre primele sancţiuni financiare.

Cisiordania este un teritoriu palestinian ocupat din 1967 de Israel. Aici a avut loc o reintensificare a violenţei după izbucnirea Războiului din Gaza între Israel şi Hamas.

Israelul susține că „nu există loc pentru măsuri excepţionale” împotriva coloniştilor israelieni din Cisiordania ocupată, după sancţiunile anunţate de Washington, relatează AFP.

Sancțiunile fac parte dintr-un ordin executiv al preşedintelui Joe Biden care vizează sancţionarea persoanelor acuzate de atacuri sau „acte de terorism” sau care „subminează pacea, stabilitatea şi securitatea” în teritoriu, au precizat oficialii citaţi.

