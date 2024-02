Război în Israel, ziua 118. Clădiri puse la pământ şi foame teribilă Gaza

Război în Israel, ziua 118. Vizate de atacurile israeliene sunt unele părți ale orașului Khan Younis din sud și cartiere ale orașului Gaza, notează Reuters. Avioanele israeliene au bombardat, de asemenea, zone din tabăra de refugiați Al-Nuseirat din centrul Fâșiei Gaza, potrivit relatărilor locuitorilor din zonă.

Război în Israel, ziua 118. Foame în Fâşia Gaza

Populaţia din Fâşia Gaza „moare de foame”, a denunţat miercuri un înalt responsabil al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Anunţul a fost făcut într-un moment în care state donatoare importante au anunţat că îşi suspendă ajutorul pentru agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), transmite AFP.

„Este o populaţie care moare de foame. Este o populaţie care este împinsă pe marginea prăpastiei. Palestinienii din Gaza sunt în catastrofă masivă. Dacă întrebaţi dacă această catastrofă se poate agrava, da, absolut’”, a declarat directorul programului de urgenţe sanitare al OMS, Michael Ryan.

Antony Blinken pleacă din nou în Orientul Mijlociu

Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, va reveni în curând în Orientul Mijlociu. Vizita vine într-un moment în care mediatorii încearcă să ajungă la o nouă încetare a focului între Israel şi Hamas.

Anunţul a fost făcut miercuri de AFP, citând un responsabil american. Blinken, care s-a deplasat deja de patru ori în regiune de la începutul războiului. La 7 octombrie, va pleca „în următoarele zile”, a declarat acest oficial, sub rezerva anonimatului. Ţările incluse în noul turneu nu au fost precizate.

Război în Israel, ziua 118. Câţi soldaţi israelieni şi-au pierdut viaţa de la începutul războiului

Armata israeliană a declarat că forțele sale au ucis cel puțin 25 de militanți palestinieni în Gaza în ultimele 24 de ore.

Trei soldați israelieni au fost uciși în luptele din părțile de nord și de sud ale enclavei.

Astfel, numărul soldaților israelieni uciși de la începutul ofensivei terestre în Gaza a ajuns la 224.

Planul palestinienilor de guvernare în Gaza

Presată să-și asume responsabilitatea guvernării în Fâșia Gaza, Autoritatea Palestiniană a prezentat un plan de revitalizare a administrației sale până la încheierea ostilităților între Israel și Hamas.

Programul de reforme, cerut insistent de Statele Unite, a fost anunțat de către Mohammad Shtayyeh, un economist care îndeplinește rolul de „prim-ministru al Statului Palestina”.

Prezentate sub auspiciile președintelui Autorității Palestiniene (AP), Mahmoud Abbas, reformele prevăd în special numirea unor noi guvernatori. După ce 12 dintre ei au fost demiși în august anul trecut fără o explicație publică, relatează The Times of Israel.

Război în Israel, ziua 118. Majoritatea clădirilor din Gaza, distruse

Cel puţin jumătate dintre clădirile din Fâşia Gaza au fost avariate sau distruse de la începutul conflictului din acest teritoriu. Despre aceasta scrie un raport realizat de universităţi din SUA, consultat de BBC.

Între 144.000 şi 175.000 de clădiri din Fâşia Gaza, au suferit avarii sau au fost complet distruse începând din 7 octombrie 2023, potrivit datelor culese de sateliţi. Ceea ce înseamnă între 50% şi 61% din totalul imobilelor din teritoriul palestinian.