Război în Israel. Două artiste din România, blocate la Tel Aviv

Două artiste din România se regăsesc printre cei aproape 800 de români pe care i-a prins războiul în Israel.

Printre turiștii care se află în Israel, mai cu seamă în Tel Aviv, se numără Ana Baniciu și Raluka. Ele sunt însoțite fiind de oameni dragi din viața lor. În această dimineață, cele două artiste au fost trezite de sirene și de explozii.

Ce spun cele două artiste

Pe rețelele de socializare, cele două artiste au expus câteva situații la care au fost martore.

Raluka: „Ia zi, Ana, îți place în Tel Aviv?”

Ana Baniciu: „Zi-mi tu cum ne-am trezit în dimineața asta”

Raluka: „Cu sirenele, peste tot. Și de 3 ore auzim bombe. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. E foarte ciudată senzația. Doamne! E o energie foarte ciudată în Tel Aviv. Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă. Sunt 3-4 oameni care merg și ei, probabil, spre case. Nu se mai aud bubuieli de aproape o oră. Deocamdată e liniște și pace”.

Ana Baniciu și Raluka, trezite de sirene și explozii

În continuare, Ana Baniciu a făcut o serie de dezvăluiri. Cântăreața, care se află în luna de miere, a mărturisit că străzile aproape sunt goale. Iar oamenii au fost îndemnați să se îndrepte spre buncăre. Au încercat să iasă la cumpărături, pentru a procura hrană. Însă odată ieșite din imobil, au auzit altă sirenă. Atunci, au intrat în buncărul unui bloc.

Ana Baniciu a mărturisit pe rețelele de socializare: „Ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să ajungem în buncăre, până când am auzit explozia propriu-zisă, în zona noastră. Doar că Israelul și Tel Avivul, în special, sunt cam cei mai tari pe parte de a se apăra. Mai ales aerian. Nu știm dacă racheta, bomba sau ce a fost ea a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede absolut nimic că arde, fum sau ceva. Am aflat că nu e o chestie comună ce s-a întâmplat azi. Este pustiu pe stradă.

Am încercat să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă. Am intrat într-un buncăr al unui bloc, care era cel mai apropiat bloc. Ne-au deschis niște oameni. Avem bilet de avion, de întoarcere, luni. Dar nu știm dacă aeroporturile s-au închis. (…) Înțeleg că au reușit să intre mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă, în partea de Sud. Deci e chiar război, în adevăratul sens al cuvântului”.