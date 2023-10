Live Text. Război în Israel. Hamas, invazie în sudul țării. Ploaie de rachete, azi-noapte

Război în Israel. Teroriştii palestinieni din Fâşia Gaza au lansat baraje de rachete asupra sudului şi centrului Israelului.

Cel puțin 5 persoane au fost rănite, iar una a murit. Sirenele de avertizare „Red Alert” au fost activate în Tel Aviv.

Un semnal de alarmă a fost tras și la aproximativ 70 de kilometri de Fâşia Gaza, dar şi în Sde Boker, Arad şi Dimona.

Armata israeliană i-a rugat pe locuitorii din sudul şi centrul Israelului să rămână în apropierea adăposturilor anti-bombe.

„Publicul din sudul şi centrul ţării este îndemnat să rămână în apropierea zonelor protejate şi să urmeze instrucţiunile Comandamentului Frontului Intern”, au declarat Forţele de Apărare Israeliene într-un anunţ sâmbătă dimineaţa.

Ulterior, teroriștii Hamas au invadat sudul Israelului, unde au executat câțiva civili.

În prezent se dau lupte grele în sud, între armata Israelului și luptătorii teroriști Hamas, care au capturat armament greu de la israelieni.

În plus, aripa armată a mișcării teroriste Hamas pretinde că a capturat cinci soldați israelieni. Informația nu a fost confirmată de partea israeliană.

Forțele armate israeliene (IDF) au început operațiuni în Fâșia Gaza, dar la două ore de la începutul atacului răspunsul era încă slab, potrivit Jerusalem Post.

Se știe, de asemenea, că teroriștii palestinieni din Hamas au trecut granița în mai multe locuri și au ucis la întâmplare cetățeni neînarmați.

Consiliul de Securitate al Israelului a fost convocat de premierul Benjamin Netanyahu pentru ora 1:00, după ampla evaluare a situației făcutăă la ora locală 9:30.

Ministrul Apărării de la Ierusalim a aprobat un proiect de mobilizare a rezerviștilor.

Liderul opoziției, Yair Lapid, se va întâlni cu premierul Netanyahu după reuniunea Consiliului de Securitate.

Mass-media pro-iraniană a lăudat atacul-surpriză pe scară largă asupra Israelului, pe care îl califică „furtună” sau „potop” de rachete.

Comandantul grupării teroriste Hamas, Mohammed Deif, a cerut mai multe atacuri și a încurajat ca atacurile să aibă loc din interiorul Israelului, potrivit televiziunii pro-iraniene Al-Mayadeen.

Postul Al-Mayadeen, dar și mass-media iraniană, cum ar fi Tasnim News, au detaliat atacul pe scară largă. Potrivit Jerusalem Post, aceasta ilustrează implicarea pe scară largă a axei iraniene în valul de tiruri de rachete și atacuri de sâmbătă dimineața, din Israel.

Al-Mayadeen anunță că Deif a decis operațiunea „Furtuna Al Aqsa” ca răspuns la „ocupația” și politicile Israelului din Ierusalim. El a făcut referire la acuzațiile conform cărora mai multe femei ar fi fost agresate în Ierusalim.

„Ca răspuns la orgia ocupației din Moscheii Al-Aqsa și la târarea femeilor în curțile sale”, liderul terorismului Hamas a spus că 5.000 de rachete au fost lansate în Israel, a susținut Al-Mayadeen.

🚨NOW: Sirens sounding in Jerusalem and surrounding areas🚨 pic.twitter.com/78ZWgMi4D6

🚨🚨WARNING: Graphic Violence

Palestinian terrorists have attacked a tank.

They also have kidnapped Israeli soldiers and are parading their bodies throughout Gaza.

Israel has closed the airport. Red Alerts throughout the country.

On the 50th anniversary of the Yom Kippur war pic.twitter.com/29zsrtqalU

— Jay Engelmayer (@jengelmayer) October 7, 2023