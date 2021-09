Război în CSM! „Vremea în care judecătorul tremura în fața procurorului a apus de mult.″

Jurnaliștii de la Lumea Justiției au notat că acest conflict între magistrați a fost alimentat de un subiect foarte sensibil pentru justiția din România. Conform sursei citate, „este vorba desigur despre decizia luată de Secția pentru procurori a CSM marți, 14 septembrie 2021, care a stabilit că hotărârea judecătorilor din CSM prin care s-a constatat că procuroarea DNA Melinda Diaconescu a afectat independența și imparțialitate judecătorilor de la Curtea de Apel București implicați în soluționarea dosarului Colectiv.″

Într-un comentariu pe Facebook, vicepreședinta Tribunalului Timiș acuză că atitudinea procurorilor din CSM demonstrează că judecătorii nu sunt văzuți decât ca o anexă a Parchetelor. „Justiția este înfăptuită de instanțele de judecată. Puterea judecătorească nu înseamnă nici Ministerul Public, nici Parchete, nici procurori. Înseamnă judecători și instanțe de judecată.

Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, nu invers! Judecătorii sunt cei care au în față dosarele procurorilor, nu invers. Judecătorii sunt cei care arestează, condamnă, achită, nu procurorii. Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiilor legalității, imparțialității, sub autoritatea ministrului Justiției.

Adriana Stoicescu amintește ce spune Constituția

Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Asta zice foaia de care absolut toată lumea din România se folosește doar când are nevoie de ea. Se numește Constituție. Să vii în anul 2021 și să afirmi că Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii încalcă independența procurorilor dovedește că, pur și simplu, toți am luat-o razna.

Atitudinea Secției pentru procurori arată că judecătorii acestei țări sunt văzuți, cel mult, ca o anexă a Ministerului Public. S-a uitat, probabil, că magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății a drepturilor și libertăților cetățenești. Nu o zic eu, o zice Legea.

Disprețul față de puterea judecătorească a devenit cronic. Dacă vine din partea politicului, nu e nicio surpriză. Dar când reacția vine dinspre procurori, ei bine, asta este absolut inacceptabil într-o societate democratică.

Referire la trecutul întunecat

Începută sub auspiciile luptei anticorupție, vânătoarea de judecători a trecut la nivelul următor. Se vrea inversarea rolurilor, asta am înțeles cu toții din anul 2010 încoace, când procurorul putea șantaja judecătorul, dacă dorea, îi verifica hotărârile din perspectiva legalității și temeiniciei, pentru că i se permitea, îi verifica abținerile, pentru că putea, îl audia ca martor unde, cel mai probabil sub amenințare, îl determina să vină și să își recunoască o culpă inventată.

Atacul îndreptat împotriva Secției pentru Judecători, care nu a făcut altceva decât să își exercite rolul legal, acela de garant al independenței judecătorilor, dovedește că unii, pur și simplu, nu își înțeleg rolul și menirea. Cu tot respectul pentru colegii și prietenii mei procurori, oameni pe care îi apreciez și îi stimez, cred că e timpul să spunem stop. Justiția este înfăptuită de instanțele de judecată.

Cei care nu își înțeleg rolul constituțional ar trebui să pună mâna pe carte sau să plece în politică, unde pot face jonglerii cu legea! Vremea în care judecătorul tremura în fața securistului, a secretarului de partid sau a procurorului, a apus de mult, spre durerea unora. Și oricât va doriți întoarcerea în timp, nu se mai poate!”, a scris Adriana Stoicescu.